martes 7  de  abril 2026
CINE

Daniel MacPherson se sube al octágono de lucha en "Beast"

Entrevista al actor australiano Daniel MacPherson por el estreno de Beast en las salas de cine, una película sobre la redención y el competitivo mundo de las artes marciales mixtas

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Daniel MacPherson se transforma en una leyenda de la lucha en Beast.

Cortesía/ Lionsgate
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- Este fin de semana llega a la cartelera Beast, la nueva película de Lionsgate y Grindstone Entertainment. Dirigida por Tyler Atkins y con un cast de lujo conformado por Daniel MacPherson, Rossell Crowe, Luke Hemsworth y Bren Foster, el guión nos transporta al peligroso mundo de las artes marciales mixtas para contarnos una historia de superación sumamente emotiva. Escrita por Russell Crowe y David Frigero, Beast es un viaje donde el octágono de lucha sirve como excusa para explorar temas como la depresión, la vulnerabilidad masculina, la búsqueda de la identidad, confrontar al pasado, el valor de la familia y la importancia de luchar por alcanzar los sueños.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Daniel MacPherson (Foundation, Land of Bad, Strike Back) quien da vida a Patton James, el protagonista de Beast. Daniel -que además de su carrera como actor, posee una amplia trayectoria como triatleta- nos contó sobre las exigencias físicas de su rol, el, la dinámica de trabajo con el director y editor para explorar el lado más emocional de su personaje, la importancia del largometraje para hablar sobre la salud mental y otros detalles de la producción.

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