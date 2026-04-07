Daniel MacPherson se sube al octágono de lucha en "Beast"

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MIAMI.- Este fin de semana llega a la cartelera Beast, la nueva película de Lionsgate y Grindstone Entertainment. Dirigida por Tyler Atkins y con un cast de lujo conformado por Daniel MacPherson, Rossell Crowe, Luke Hemsworth y Bren Foster, el guión nos transporta al peligroso mundo de las artes marciales mixtas para contarnos una historia de superación sumamente emotiva. Escrita por Russell Crowe y David Frigero, Beast es un viaje donde el octágono de lucha sirve como excusa para explorar temas como la depresión, la vulnerabilidad masculina, la búsqueda de la identidad, confrontar al pasado, el valor de la familia y la importancia de luchar por alcanzar los sueños.