Serie inspirada en la película "Legally Blonde" llega a Prime Video

MIAMI.- Ya está en Prime Video Ella, la precuela de la exitosa comedia de 2001 Legally Blonde (basada en la novela homónima de Amanda Brown). Ambientada en 1995, la historia nos presenta a Elle Woods (Lexi Minitree), una adolescente que se aleja del colorido y seguro Bel-Air de su familia para estudiar en una hostil y gris Seattle (un contexto dominado por el grunge y la contracultura). Intentando adaptarse a este nuevo sitio sin perder su esencia, Elle se enfrentará a una serie de retos que le permitirán descubrir y desarrollar su futura pasión por resolver misterios.

- 1995 es un momento muy específico en la historia de la moda, y Elle se siente casi como lo opuesto a todo lo que la rodea. ¿Te inspiraste en otras épocas para construir su look?

Creo que en general estábamos intentando verla como si estuviera en su propio universo. Legally Blonde, las películas originales, realmente han resistido la prueba del tiempo y por una buena razón. Esperábamos que la serie hiciera lo mismo. Así que el objetivo en esto era hacer justo eso: crear su propio universo que, por supuesto, tuviera algunos remanentes de 1995. Así que sí, miramos todo lo que estaba pasando, ya sabes, en la cultura pop, en la música y en la moda... y rescatamos pequeños fragmentos de esas piezas para la serie, pero definitivamente está contada a través de un lente moderno. Hay elementos que se incorporaron con la esperanza de que la gente los vea y sienta esa nostalgia: ya sea por las camisas de cuadros o por la camiseta de D.A.R.E. que ves al final de nuestro último episodio... Queríamos que la gente tuviera esos sentimientos de nostalgia, pero siendo realistas, es una sensación de nostalgia a través de un lente moderno.

- Elle es, esencialmente, la semilla de Legally Blonde. ¿Hiciste una especie de ingeniería inversa, comenzando por la persona en la que ella se convierte y trabajando hacia atrás para encontrar looks específicos que se sientan como el origen de ese estilo tan icónico?

Tienes toda la razón en eso, Me gusta decir que teníamos una imagen de en quién se convierte, y nuestro objetivo era intentar encontrar esas piezas del rompecabezas que formarán la imagen final de Elle Woods. Tuvimos mucha suerte porque, normalmente, cuando empiezas a diseñar para un personaje, lo único que tienes son las palabras en el papel. Así que hay muchísimos caminos diferentes que puedes tomar cuando estás diseñando para un personaje nuevo... y a veces dudas de ti misma sobre si este camino es el correcto o aquel. Pero nosotras teníamos un camino claro porque sabíamos a dónde tenía que llegar, lo cual fue hermoso. Así que, para nosotras, fue cuestión de tomar esa imagen final, y luego tomar el guión —que realmente tiene estos hermosos altibajos por los que ella tiene que pasar— e intentar llenar los espacios en blanco a partir de ahí sobre cómo podíamos formarla para convertirla en la mujer que todos llegamos a conocer y amar.

- Elle tiene una estética muy definida, pero también todos los demás personajes que la rodean. ¿Cómo equilibras estilos tan diferentes en el mismo espacio sin que uno eclipse al otro?

Lo hermoso de estos personajes es que siempre empiezo por construir los mundos que los rodean… y no hay dos personas que sean iguales. Intentas adoptar su mentalidad y ver, por ejemplo, qué música escuchaba cada uno, ¿en quién se habrían inspirado? Y una vez que tienes esa base para cada personaje, puedes desarrollarlos un poco más a partir de sus propios mundos. Para esta producción fue genial porque Elle es, realmente, un pez fuera del agua. Así que Elle necesitaba resaltar en todos los sentidos y destacar de verdad frente a los demás. Al principio, ya sabes, ella está en medio de un mar de gris; ella es ese pez fuera del agua y ve a Seattle como todo un mundo que no comprende, que está como amalgamado. Y a medida que avanza la temporada ella va conociendo a esas personas como individuos y ellos la van conociendo a ella. Así que realmente ves que la individualidad de ellos florece un poco más a medida que avanza la temporada- Por eso, lo que hago para cada escena —porque soy una persona muy visual— es tomar las fotos de las pruebas de vestuario y esquematizar una página para cada escena. Tengo básicamente como pequeños maniquíes que colocamos con cada uno de sus atuendos para poder ver la imágen completa y realmente ver si está contando la historia visual que queremos que cuente antes de llevarla a la cámara.

- El rosa es el sello de identidad de Elle. ¿Con cuántos tonos y texturas diferentes de rosa trabajaste para construir su armario a lo largo de la temporada?

Esa es una pregunta muy difícil. ¡Muchísimos, muchísimos! Creo que ni siquiera sabía la cantidad de tonos de rosa que existían en el mundo hasta que empecé esta serie. Pero es genial, quiero decir, el rosa en general cuenta una gran historia... ya sea el rosa fucsia que irradia su confianza en el primer episodio en Los Ángeles para sus dulces dieciséis, hasta, ya sabes, el rosa satén suave de su primer día de clases que realmente reflejaba esa vulnerabilidad que estaba sintiendo. Puedes llegar muy lejos al contar la historia emocional de alguien con estos diferentes tonos de rosa y hay muchísimos para elegir. El rosa en general y las texturas con las que jugábamos realmente nos ayudaron a contar esa historia visual.

- ¿Cuál es tu look favorito de Elle, no solo por la ropa en sí, sino por la escena en la que lo lleva puesto?

A ver, creo que sin duda alguna tiene que ser el de los dulces dieciséis. En ese vestido hubo tanto trabajo detrás, tanto cuidado y consideración, hasta el último detalle. El lazo rosa que lleva se tiñó varias veces y en múltiples telas para intentar conseguir el contraste adecuado entre el rosa fucsia; incluso, el corazón que tiene se hizo mediante un vaciado a mano. Ese momento para nosotras fue realmente donde la próxima generación y el mundo conocen a este personaje por primera vez. Así que era muy importante, fue una pieza tan colaborativa en la que trabajó tanta gente diferente... Quiero decir, para esto literalmente se necesita un gran equipo. Y, en mi mente, ese look es el look perfecto para que el mundo la conozca a sus 16 años.

- Estás tomando el relevo de Sophie de Rakoff y de una identidad visual muy específica. ¿Qué conversaciones tuviste con Sophie durante el proceso? ¿Y sabes si ya ha visto la serie completa y, de ser así, si compartió su opinión contigo?

Creo que ella está muy feliz con el resultado final de las cosas. Tuve mucha suerte de que Sophie y yo pudiéramos hacer equipo al principio de todo esto y, de hecho, diseñamos juntas el vestido de los dulces dieciséis. Así que, antes de que cualquiera del departamento de vestuario empezara, Sophie y yo nos reunimos; tuvimos dos semanas juntas simplemente, ya sabes, dibujando y mostrándonos cosas... Así que fue realmente hermoso como pudimos unirnos. Tuvimos conversaciones sobre cuáles eran sus ideas y cuáles eran las ideas de Reese [Witherspoon]cuando hicieron la película original. Y eso realmente me ayudó a tener una mejor comprensión de quién es esta mujer en la que, ya sabes, nuestro personaje finalmente se convierte. Así que fue genial. Quiero decir, poder trabajar juntas y luego tomar esa antorcha y correr con ella fue simplemente la experiencia más hermosa que he podido tener.

Los 8 episodios de Elle ya están en Prime Video.