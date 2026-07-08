miércoles 8  de  julio 2026
CINE

Disney regresa a "Moana" a la gran pantalla, esta vez en carne y hueso

La valiente protagonista está encarnada, en su primer papel principal, por Catherine Laga'aia, una actriz australiana de origen samoano de 19 años

Catherine Laga‘Aia. La actriz será Moana en la película de acción real de Disney.

Catherine Laga‘Aia. La actriz será Moana en la película de acción real de Disney.

Cortesía/Disney

LONDRES.- El universo Disney de Moana salta de la animación al mundo terrenal con una refrescante visión en la que Dwayne 'La Roca' Johnson y la joven Catherine Lagaaia dan vida al semidiós Maui y a Moana y con la que su director, Thomas Kail, espera que el público se contagie de "su espíritu y su pasión".

Una década después de la primera aparición de Moana Motunui en la gran pantalla en una cinta que consiguió dos nominaciones a los Óscar, Kail retoma, sin perder la esencia, la historia de la joven polinesia en una aventura de acción real en la que está acompañada de su inseparable e icónico pollo Hei Hei.

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"Mi esperanza es que el público se guíe por el espíritu de Moana y su pasión, al igual que por su vulnerabilidad", explica Kail en una entrevista sobre un filme que se estrena esta semana en todo el mundo.

La valiente hija del líder de la tribu ficticia Motunui está encarnada, en su primer papel principal, por Catherine Laga'aia, una actriz australiana de origen samoano de 19 años.

Laga'aia navega en los límites de la interpretación como Moana en su aventura. Se ve obligada a "tratar de hacer algo cuando no sabes si puedes hacerlo", sostiene Kail, que debuta en la dirección de largometrajes con este filme, tras haberse centrado en producciones televisivas o en adaptaciones de musicales, como Hamilton (2020).

"Como me dijo alguien sabio una vez —prosigue Kail— puedes sentir miedo y ser valiente al mismo tiempo, y creo que es de lo que se trata en esta película", concluye.

Preguntado por si el personaje de Moana puede llegar a ser un modelo para las más pequeñas, y no tan pequeñas, el director norteamericano responde de forma afirmativa. "No eres especial porque seas un líder. Eres especial por lo que eres tú, por ser tú mismo y comprender quién eres", asegura.

Honrar las raíces

Eso es lo que defiende una película que tiene la "humanidad" en el corazón de su argumento, que habla de la relación entre los seres humanos y la Madre Tierra, el equilibrio con el ecosistema, el respeto o las sinergias dentro de las comunidades.

Ahí es donde el semidiós Maui aparece en escena, personificado por Dwayne Johnson, quien ya le puso voz en la primera entrega hace diez años.

"Hay algo especial en Maui. La historia que se cuenta sobre él al principio no es cierta (...) después te das cuenta de que tiene un lado tierno y una herida profunda que lo ha perseguido siempre", y por eso es un personaje complicado, describe Kail.

La película era muy importante para Johnson y así se lo hizo saber el actor en la primera conversación que mantuvieron en 2023 sobre este proyecto. Para él era "una oportunidad para celebrar y rendir homenaje a su cultura", revela el director.

Johnson tiene raíces hawaianas su abuelo —el Gran Jefe Peter Maivia— era un luchador profesional samoano, y los tatuajes que cubren el cuerpo del personaje son parte de su homenaje.

En el centro de cada conversación estaba encontrar la mejor forma de rendir ese homenaje y asegurarse de hacerlo al más alto nivel, dice el cineasta.

"Nuestra isla de Motunui, no es un lugar real, sino la síntesis de muchas islas y culturas diferentes", explica Kail. Desde Tahití, pasando por Tonga, la propia Samoa o las Islas Cook, diferentes lugares a los que se hace un guiño en el filme.

Una película en la que han creado "algo que va más allá del lenguaje" para diferenciarla de las versiones animadas anteriores. "Gran parte de ello es coreográfico, no se expresa con palabras, sino con el cuerpo", relata el director, quien cree que la forma en la que se ve "en carne y hueso (…) tiene algo poderoso".

"Creo que nos recuerda cómo de conectados estamos a nuestra familia, a nuestra comunidad, incluso cuando nos marchamos, seguimos formando parte de ella. La presencia de nuestros antepasados siempre se siente", resume Kail.

FUENTE: EFE

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