El séptimo arte se cita en la 43 edición de Miami Film Festival

El director ejecutivo de MFF, James Woolley, junto a Pamela Anderson, merecedora en 2024 del premio Art of Light Acting que otorga el festival.

MIAMI.- La gran fiesta del séptimo arte regresa con la edición 43 del Miami Film Festival, a celebrarse del 9 al 19 de abril en varias salas de cine de la ciudad, que se convierte en un epicentro cinematográfico con más de 160 producciones en representación de unos 45 países.

Turner, del ganador del Óscar Daniel Roher, inaugura el Festival de Cine de Miami 2026. Protagonizada por Leo Woodall (The White Lotus) y Dustin Hoffman, la trama sigue a un afinador de pianos cuya sensibilidad auditiva lo conduce al mundo del crimen.

La comedia musical Power Ballad, de John Carney, clausura la cita. Nick Jonas y Paul Rudd encarnan a dos músicos en declive que, al intentar reanimar sus carreras, desencadenan una serie de situaciones caóticas.

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De la selección de cine iberoamericano, destacan Milly, Reina del Merengue, inspirada en la vida de la cantante dominicana Milly Quezada; y la coproducción de Argentina e Italia Homo Argentum, con Guillermo Francella.

“Buscamos obras con una identidad clara y una propuesta verdaderamente distintiva. Por eso, este año incluimos títulos tan diversos como los documentales The Revolution’s Daughter y Madwoman’s Game, junto con producciones independientes realizadas en Miami como The Old Man and the Parrot y Forge. También presentamos producciones de grandes estudios como The Christophers, de Steven Soderbergh, o If I Go Will They Miss Me, protagonizada por Danielle Brooks, quien recibirá el Art of Light Award. Son películas que representan lo mejor del cine contemporáneo y que conectarán profundamente con nuestra audiencia”, expuso sobre la programación James Woolley, director ejecutivo de Miami Film Festival (MFF), que organiza Miami Dade College.

Eva y Adán en Miami, dirigida por Lilo Vilaplana, vivirá su estreno mundial el 11 de abril en el Olympia Theater. La película fue rodada en Miami, con las actuaciones de Elizabeth Gutiérrez, Julián Gil y Carlos Enrique Almirante.

De la serie con temática cubana Spotlight on Cuba, curada por Alejandro Ríos, destaca El regresado. Con la actuación de Luis Alberto García, el filme narra la historia de un joven pintor que decide buscar la libertad después de que su primera exposición es censurada.

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La comedia Miami Stories, con Susana Pérez, gira en torno a un agente secreto del exilio cubano que organiza una red clandestina en Miami para influir en la política de EEUU hacia Cuba.

El documental Perseverancia retrata la vida y obra de Tomás Sánchez, considerado uno de los artistas latinoamericanos vivos más importantes.

El Precious Gem Award, máximo galardón que otorga el festival, recaerá este año en el actor estadounidense Bob Odenkirk, conocido por su rol en la serie Breaking Bad.

“Este año contamos con una sólida representación de América Latina, España y EEUU, junto con títulos destacados de Italia, Francia, Irán, India, Canadá. El público podrá ver películas en español dirigidas al público latino, como la sátira Miami Stories y la comedia romántica Eva y Adán en Miami. Entre los títulos internacionales destacan el thriller brasileño The King of the Internet, la película biográfica Milly, Reina del Merengue, el drama cubano El regresado, Romería, de España; La Gioia, de Italia; o 1001 Frames, de Irán”, detalló Woolley.

“Son temas universales que cada sociedad adapta a su propia realidad. Vemos, por ejemplo, cómo la vejez se aborda a través del humor negro y la ciencia ficción en películas como The Blue Trail, de Brasil, y The Old Man and the Parrot, filmada en la Pequeña Habana. También encontramos intriga y comedias románticas audaces en películas españolas como Día de caza y Mi amiga Eva”, agregó.

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Temáticas

Temas de identidad y de problemáticas sociopolíticas, así como las secuelas de las dictaduras están presente en esta edición del MFF.

“Se aprecia un hilo conductor entre historias que abordan la identidad, la inclusión, la creatividad y otros temas sociales. Películas como Revolution’s Daughter y Aún es de noche en Caracas abordan la actualidad en Cuba y Venezuela. La cena, de España, y el thriller chileno Hangar rojo examinan las heridas que dejaron los regímenes represivos del pasado”, contó el director del festival.

“El género de terror sigue ganando popularidad entre nuestro público, y la programación de este año refleja ese impulso con títulos como Hokum y Obsession. La identidad y la aceptación se reflejan en películas como Bookends (EEUU), The Old Man and the Parrot (rodada en Miami), Ramón y Ramón (Perú), Maspalomas (España), No salgas (Rep. Dominicana) y En el camino (México). También exploramos la creación artística desde múltiples perspectivas en títulos como Rope Tied, An Instrumental Start, When Men Dance y Poetry City. Además, hay un fuerte componente musical, que va desde Power Ballad hasta Milly, Reina del Merengue. Homo Argentum (Argentina), protagonizada por el reconocido actor Guillermo Francella, ofrece un retrato agudo de las contradicciones de la vida urbana”, anticipó.

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Epicentro del cine

Sobre la evolución del cine latino en los últimos años, el ejecutivo exaltó las producciones dominicanas.

“Una de las sorpresas más gratas para el festival ha sido el notable auge del cine dominicano en nuestras ediciones recientes. Este año, la Rep. Dominicana cuenta con la mayor representación entre los países hispanoparlantes, con cinco producciones como Melodrama, una historia de amor que aborda las tensiones históricas entre las sociedades dominicana y haitiana, o Bajo el mismo sol, un drama de época colonial que retrata con gran sensibilidad la exuberante belleza natural de la región. El cine dominicano se ha consolidado como uno de los polos cinematográficos más vibrantes del hemisferio, junto a México, Argentina y Chile. Estamos orgullosos de contribuir al reconocimiento de este gran cine emergente”, dijo.

En cuanto al rol de Miami como puente cultural entre Hollywood, Latinoamérica y Europa, comentó:

“Miami es un puente cultural único entre Hollywood, América Latina y Europa, y nuestras producciones locales lo demuestran. Tropical Park, Tío Roly y Miami Stories son solo tres ejemplos de películas realizadas en el sur de Florida, que destacan por su talento latino. El thriller asiático Forge añade otra dimensión al contar una historia profundamente miamense en inglés, cantonés y español. Esta mezcla de culturas y voces es precisamente lo que convierte a Miami en un punto de encuentro internacional para el cine”.

Asimismo, afirmó que el festival continúa siendo una plataforma relevante para nuevos directores y talentos emergentes.

“Este año queda especialmente claro: estrenos mundiales como Madwoman’s Game y la serie M.I.A. muestran cómo Miami apoya a nuevas voces y proyectos emergentes. También se ve en los ganadores del programa de subvenciones The Louies (presentado por el Miami Film Festival y patrocinado por la Wolfson Foundation): Dual Citizen, de Rachelle Salnave; Under the Mango Tree, de Symone Titania Major; y The Floor Remembers, de Jayme Kaye Gershen. Estos cineastas presentan sus obras en esta edición y encarnan la misión del festival: abrir camino a nuevas generaciones que cuentan historias desde Miami para el mundo”, indicó.

“Miami ofrece algo único: un espacio donde una película puede conectar tanto con el público local como con la diáspora latinoamericana y la de otras partes del mundo. Para muchos cineastas, este es el lugar donde sus historias empiezan a viajar”.

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Para conocer más detalles sobre la programación, visite miamifilmfestival.com