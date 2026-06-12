viernes 12  de  junio 2026
TRIBUTO

David Hockney, gran figura del arte contemporáneo, en seis obras emblemáticas

El pintor británico David Hockney, fallecido el jueves a los 88 años, era conocido por sus cuadros figurativos llenos de color

El artista británico David Hockney posa enfrente de Mr and Mrs Clark and Percy (1970), una de sus obras más emblemáticas.&nbsp;

El artista británico David Hockney posa enfrente de "Mr and Mrs Clark and Percy" (1970), una de sus obras más emblemáticas. 

AFP

PARÍS.- El pintor británico David Hockney, fallecido el jueves a los 88 años, era conocido por sus cuadros figurativos llenos de color. Estas son seis de sus obras más conocidas.

"Domestic Scene, Notting Hill" (1963) -

Pintada en 1963, "Domestic Scene, Notting Hill" es típica de las primeras obras del artista, realizadas al óleo en un estilo experimental sin perspectiva. Un personaje vestido de negro está sentado en un sillón, de espaldas a un hombre desnudo. Un jarrón amarillo, una lámpara y una cortina roja completan la escena, depurada e intrigante, en un apartamento del barrio de Notting Hill en Londres, donde el pintor residía en aquella época.

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- "A Bigger Splash" (1967) -

Esta tela, una de las más importantes del pintor, es representativa del estilo de vida que interesa a Hockney de California en los años 1960.

El azul pastel del cielo sin nubes y el azul más profundo de la piscina dominan la obra, en una inquietante calma sólo alterada por un chapuzón.

California es una gran fuente de inspiración para el artista, porque aprecia "la intensidad de los colores, la luz, la sensualidad", explicaba Andrew Wilson, conservador de la Tate Britain, en la BBC en 2017.

- "Mr and Mrs Clark and Percy" (1970-1971) -

Una pareja, junto a un gran ventanal, mira al espectador. El señor Clark está sentado, con su gato Percy en el regazo, y su esposa frente a él, con las manos en las caderas.

La intensidad emocional de esta pintura, "obra maestra de tensión doméstica contenida", según The Guardian, se encuentra también en el tierno y conmovedor "My Parents" (1977).

Estos lienzos forman parte de una serie de dobles retratos de allegados del artista en su entorno. Una de estas obras, "Henry Geldzahler and Christopher Scott" (1969), se vendió por 49,5 millones de dólares en una subasta en Londres en 2019.

- "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" (1972) -

"Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" representa al pintor Peter Schlesinger, a quien Hockney conoce en 1966 y que se convierte en su amante y máxima inspiración.

En este gran lienzo, Schlesinger aparece de pie, elegante, al borde de una piscina y contempla una silueta bajo el agua que nada en su dirección, delante de un paisaje de colinas verdes.

En 2018, esta tela se subastó en Christie's en Nueva York por 90,3 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara vendida por un artista vivo. Un año después, lo superaría la escultura en forma de conejo de Koons.

- "Bigger Trees Near Warter" (2007) -

Esta imponente pintura de más de cuatro metros por doce representa un conjunto de árboles en el este de Yorkshire, en Inglaterra, poco antes de la primavera.

"Es un paisaje que conozco desde mi infancia y que está cargado de significado pero, hasta hace unos diez años, nunca lo había visto como un tema", explicó en la BBC el pintor, que dejó California en 2004 para regresar a su región natal.

La obra, compuesta por 50 paneles unidos, fue pintada al aire libre con la ayuda de la fotografía digital.

- "The Yosemite Suite" (2010-2011) -

Hockney, ya septuagenario, se lanza a pintar en iPad, con un lápiz óptico y una paleta de colores limitada.

"The Yosemite Suite" es una serie de 20 obras ampliadas e impresas en gran formato, realizadas durante varias estancias en este parque nacional californiano entre 2010 y 2011.

"El iPad es como una hoja de papel infinita, que encajaba perfectamente con mi sensación de que la pintura debía ser grande", declaró Hockney en 2012.

El artista utiliza también la tableta como herramienta pedagógica, creando obras interactivas que le permiten explicar y explorar el proceso creativo.

FUENTE: AFP

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