domingo 17  de  mayo 2026
CINE

Documental aborda la obra del pintor cubano Orlando González Naranjo

La serie de cine cubano de Miami Dade College estrena el documental "Naranjo", del cineasta Jorge Soliño, el 22 de mayo en el Koubek Center

El pintor cubano Orlando González Naranjo detalla una de sus obras.&nbsp;

El pintor cubano Orlando González Naranjo detalla una de sus obras. 

Cortesía/ Serie de Cine Cubano
Póster promocional del documental Naranjo.

Póster promocional del documental Naranjo.

Cortesía/ Serie de Cine Cubano
El artista posa junto a uno de sus icónicas piezas.&nbsp;

El artista posa junto a uno de sus icónicas piezas. 

Cortesía/ Serie de Cine Cubano
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El documental Naranjo, del cineasta Jorge Saliño, se estrena el viernes 22 de mayo, en el Koubek Center, como parte de la serie de cine cubano de Miami Dade College.

Se trata de una historia de exilio, fragilidad humana y del poder del arte como única patria cuando se han perdido otros incentivos de la vida.

Lee además
Mortal Kombat II finalmente lleva a la pantalla grande el icónico torneo del videojuego. 
EN VIDEO

Ed Boon lleva su torneo de peleas al cine en "Mortal Kombat II"
El cineasta Steven Soderbergh posa en el Festival de Cine de Cannes antes de la proyección del documental John Lennon: The Last Interview.
FESTIVAL DE CANNES

Documental de Steven Soderbergh revela última entrevista de John Lennon

La obra de Orlando González Naranjo — impregnada de nostalgia, color y dolor — funciona como un refugio donde emergen los rostros de la tierra perdida: campesinas de grandes e insondables ojos, paisajes rurales, símbolos nacionales y rostros profundamente expresivos que hablan del artista que emigró a Estados Unidos en 1984, convencido de que el éxito artístico le permitiría recorrer el mundo y, algún día, regresar a su tierra natal. y la supervivencia, reza un comunicado sobre la proyección del documental.

El arte de Orlando Naranjo ha sido presentado en exposiciones individuales y colectivas, compartiendo espacio con reconocidos maestros como Wifredo Lam, Amelia Peláez, Mario Carreño y Gina Pellón, entre otros. Sus pinturas también forman parte de colecciones privadas en España, Estados Unidos, Polonia y Venezuela.

Orlando González Naranjo emigró a Estados Unidos en 1984, convencido de que el éxito artístico le permitiría recorrer el mundo y, algún día, regresar a su tierra natal.

La banda sonora del documental fue compuesta por Omar Hernández, con animación de Mario García-Montes. Luego de la proyección, el director Jorge Soliño y el artista Orlando G. Naranjo participarán en una conversación con el público.

Acerca de la Serie de Cine Cubano

Fundada en 1993 y dirigida por el crítico de cine y escritor Alejandro Ríos, es una celebración del mundo vibrante y diverso del cine cubano. Presentada por el Festival de Cine de Miami en el Koubek Center, consiste en proyecciones gratuitas durante todo el año.

El documental será presentado en español con subtítulos en inglés. La entrada es gratuita, pero se requiere reservación previa. Visite este enlace para reservar boletos. El Koubek Center está ubicado en 2705 SW 3 St., en Miami. Estacionamiento gratuito.

Temas
Te puede interesar

Obra convierte la nostalgia venezolana en un abrazo musical en Miami

Conozca un nuevo espacio en Miami para el bienestar

Nueva serie policial muestra "lado oscuro" de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade
VENEZUELA

Alex Saab a la orden de la justicia de EEUU pone en evidencia contradicciones del discurso chavista

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.

Alex Saab, exministro y testaferro de Maduro, es "deportado" a EEUU tras años de escándalos

Alex Saab viajó a Venezuela luego del acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

¿Por qué el chavismo evita hablar de "extradición" en el caso Alex Saab?

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua
NICARAGUA

Arrestan a extesorero y aliado de Daniel Ortega

El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, habla detrás de un cristal blindado durante un mitin de campaña en Envigado, departamento de Antioquia, Colombia, el 13 de mayo de 2026.
SUCESOS

Asesinan a dos miembros del equipo de campaña de Abelardo de la Espriella

Te puede interesar

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade
VENEZUELA

Alex Saab a la orden de la justicia de EEUU pone en evidencia contradicciones del discurso chavista

El comandante retirado José Adán Gutiérrez, exoficial de la Marina de Estados Unidos y miembro senior del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami (MSI2) y foto oficial de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana.
ENTREVISTA

"Cuba vuelve al centro del tablero estratégico de EEUU", advierte experto tras visita de la CIA a La Habana

Arturo Sandoval. 
RECONOCIMIENTO

Arturo Sandoval sobre Orden de Isabel la Católica: "Jamás lo imaginé"

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC