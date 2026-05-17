Documental aborda la obra del pintor cubano Orlando González Naranjo

MIAMI.- El documental Naranjo, del cineasta Jorge Saliño, se estrena el viernes 22 de mayo, en el Koubek Center, como parte de la serie de cine cubano de Miami Dade College.

Se trata de una historia de exilio, fragilidad humana y del poder del arte como única patria cuando se han perdido otros incentivos de la vida.

La obra de Orlando González Naranjo — impregnada de nostalgia, color y dolor — funciona como un refugio donde emergen los rostros de la tierra perdida: campesinas de grandes e insondables ojos, paisajes rurales, símbolos nacionales y rostros profundamente expresivos que hablan del artista que emigró a Estados Unidos en 1984, convencido de que el éxito artístico le permitiría recorrer el mundo y, algún día, regresar a su tierra natal. y la supervivencia, reza un comunicado sobre la proyección del documental.

El arte de Orlando Naranjo ha sido presentado en exposiciones individuales y colectivas, compartiendo espacio con reconocidos maestros como Wifredo Lam, Amelia Peláez, Mario Carreño y Gina Pellón, entre otros. Sus pinturas también forman parte de colecciones privadas en España, Estados Unidos, Polonia y Venezuela.

Orlando González Naranjo emigró a Estados Unidos en 1984, convencido de que el éxito artístico le permitiría recorrer el mundo y, algún día, regresar a su tierra natal.

La banda sonora del documental fue compuesta por Omar Hernández, con animación de Mario García-Montes. Luego de la proyección, el director Jorge Soliño y el artista Orlando G. Naranjo participarán en una conversación con el público.

Acerca de la Serie de Cine Cubano

Fundada en 1993 y dirigida por el crítico de cine y escritor Alejandro Ríos, es una celebración del mundo vibrante y diverso del cine cubano. Presentada por el Festival de Cine de Miami en el Koubek Center, consiste en proyecciones gratuitas durante todo el año.

El documental será presentado en español con subtítulos en inglés. La entrada es gratuita, pero se requiere reservación previa. Visite este enlace para reservar boletos. El Koubek Center está ubicado en 2705 SW 3 St., en Miami. Estacionamiento gratuito.