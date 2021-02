Descubra Inmipreneurs, un espacio para emprender en Miami

“El emprendimiento tiene la parte académica y práctica que es la planificación estratégica, el plan de negocios, y tiene la parte emocional, que es el apoyo y soporte constante que brinda el hecho de tener un equipo de trabajo. Los emprendedores nos caemos mucho en el camino, y volverse a levantar requiere de un sistema de apoyo. Y ambos aspectos son los que ofrece BrainBoxm a través de Inmipreneurs”.

Sobre Inmipreneurs

Ofreciendo una plataforma para emprendedores en que la que se brinda asesoría de negocios sustentada en una orientación personalizada, Dalia Vetencourt impulsa un espacio que nace en respuesta a las necesidades de los emprendedores que requerían de un lugar físico y, a la vez, virtual para encontrarse, aprender, compartir un café y educarse.

“Diseñamos una red de apoyo para gente como nosotros porque sabemos, por experiencia propia, que cuando un emprendimiento se cae, sí se puede volver a levantar. Es importante que la gente sepa que febrero es el mes ideal para planificar el año, y más para nosotros los latinos que cerramos Navidad el 15 de enero”, dijo la experta, quien invita a hacer un viaje interno para descubrir las ilusiones que nos mueven.

“Todos tenemos una idea que alguna vez nos gustaría desarrollar, y ese sueño puede ser un estilo de vida si nos lo proponemos. Entonces, el primer paso para planificarnos es saber reconocer esa ilusión que nos mueve, que se va a transformar en una meta y posteriormente en un negocio. Y en ese camino estamos nosotros para ayudarlos a plasmar una idea, y a responder esas preguntas básicas que todo emprendedor debe realizarse: ¿Qué quiero hacer?, ¿cómo me gustaría hacerlo?, ¿con quién?, ¿cuándo?, y ¿cuánto dispongo para hacer esto?”, dijo Vetencourt.

Educar y formar a los inmigrantes sobre los pasos que minimizan los factores de riesgo de un emprendimiento, es la filosofía en la que se basa Inmipreneurs que funciona sobre plataforma de BrainBox, un espacio de oficina conjunto donde orientan a los hispanos para que alcancen sus metas financieras, creando rutas de trabajo seguras e identificando oportunidades de crecimiento para sus pequeños y medianos negocios.

“Nos caracterizamos por conformar nuestros equipos de trabajo según las necesidades de cada emprendedor. Y junto a ellos diseñamos la idea, una propuesta de valor, analizamos el mercado objetivo, y el potencial financiero de los emprendimientos que buscan posicionar”, dijo la experta.

Con un equipo de asesores en el área digital, legal, de mercadeo y ventas, y aplicaciones, Dalia educa a cientos de emprendedores inmigrantes que reciben adicionalmente apoyo emocional para fortalecer la seguridad y la autoestima que se requiere a la hora de emprender en un nuevo país.

“Yo soy una de esas personas de las que entró en el mundo de los negocios porque me sacaron de mi zona de confort. Estudié Derecho, soy abogada, pero nunca me sentí a gusto en mi trabajo, así que renuncié y al día siguiente monté un negocio. Más de dos décadas después te puedo decir que me sigue emocionando crear desde cero. Soy capaz de ver las oportunidades en cualquier industria, y eso es parte de mi personalidad y del equipo que me respalda: gente positiva, con ganas de crear y que sigue soñando a pesar de la crisis”, finalizó Vetencourt.

Si desea saber más de Brainbox Wynwood, puede visitar su perfil en Instagram @brainbox.work.