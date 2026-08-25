Desestiman demanda millonaria contra el actor Pablo Lyle

MIAMI.- Pablo Lyle podría estar cerca de ver la libertad. Según informó la periodista Tanya Charry, la demanda millonaria que interpuso la familia de Juan Ricardo Hernández contra el actor fue desestimada por el juez que lleva el caso, luego de que las partes no se presentaron en la audiencia.

Fue en 2024 cuando la familia de Hernández introdujo una querella para exigir una indemnización de un millón de dólares por daños y perjuicios, gastos funerarios y compensación para la novia del fallecido. Sin embargo, la defensa de Lyle demostró que el actor no cuenta con esa cifra.

Charry explicó en El Gordo y la Flaca que hacía más de 10 meses que los demandantes no presentaban documentación relacionada al caso, razón por la que la defensa de Lyle solicitó a la corte que se invalidara la demanda.

Se presume que la familia desistió de la demanda debido a los gastos que tenían en honorarios de los abogados.

"De repente no sabía y no estaba seguro si iba a compensar lo que él iba a obtener de Pablo si ganaba una demanda, porque es claro en estos momentos que él tiene seis años sin producir dinero y su familia no tiene el suficiente como para pagar esta cantidad que estaban exigiendo”, dijo Charry.

Caso

El 31 de marzo de 2019, un altercado en una vía pública de Miami cambió la vida de Lyle.

Camino al aeropuerto, Juan Ricardo Hernández, de 63 años, y Lyle tuvieron un enfrentamiento. La disputa culminó cuando el mexicano le propinó a Hernández un golpe en el rostro. Testigos dijeron que el hombre cayó al piso y llamaron al 911. Cuatro días después, murió en el hospital Jackson Memorial, en Miami, Florida.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue un trauma contundente en el cerebro.

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2022 y condenado en 2023 a cumplir cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional.

Según la comunicadora, Pablo Lyle obtendrá su libertad a las 12 de la noche del 29 de diciembre, pero deberá enfrentar el proceso de deportación.

“Ahora que Pablo obtenga su libertad, deberá enfrentar otro proceso: el de deportación hacia México”, reveló la colaboradora del show.

Charry también explicó que las diligencias las iniciarán semanas antes de la fecha en la que concluye su condena, con el objetivo de que el actor no deba pasar más tiempo en prisión.