Condenan en Miami a Pablo Lyle a cinco años de prisión

“Este es uno de los casos más difíciles que he tenido que atender. Mi motivación es imponer una sentencia justa y este caso no ha dejado de estar en mi cabeza desde 2019, esto no ha dejado de estar en la mente y el corazón de la familia del señor Hernández y de la familia del señor Lyle, tanta gente se ha visto afectada por lo que pasó ese día. El señor Hernández no merecía morir ese día”, expuso Tinkler.