"Diamantes en bruto": El extraño caso de Adam Sandler y los Oscar

MADRID.- Una de las ausencias más comentadas en las nominaciones a los Premios Oscar, que se dieron a conocer el pasado 13 de enero, fue la de Adam Sandler. Su ausencia causó estupor entre muchos de los votantes, que no entendieron cómo después de haber sido elegido como mejor actor por la National Board of Review por su papel en Diamantes en bruto, cinta que llega a Netflix este viernes, no consiguiera colarse entre los nominados por la Academia estadounidense.