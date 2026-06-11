jueves 11  de  junio 2026
POLÉMICA

Diddy planea ejecutar acciones legales contra hombre que lo acusa de agresión sexual

Una fuente cercana a Diddy sostuvo ante el portal que el rapero está evaluando las medidas para ejecutar una contrademanda

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El productor y rapero Sean Diddy Combs considera interponer acciones legales contra el exactor infantil que lo acusa en una demanda de haberlo agredido sexualmente en una fiesta de Hollywood en 2007, cuando aún era menor de edad.

El hombre demanda a Combs por perjuicios de cuantía indeterminada, así como también acusa a los agentes del intérprete, alegando que no lo protegieron.

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Reacción del artista

El portavoz de Combs, Juda Engelmayer , dijo a TMZ: "Esto es una mentira y completamente inventado. El Sr. Combs nunca ha agredido sexualmente a nadie".

"Estas acusaciones serán desmentidas, al igual que todas las demás. Él va a utilizar todos los medios a su alcance para defenderse y asegurarse de que quienes inicien y difundan mentiras rindan cuentas", agregó.

Asimismo, una fuente cercana a Diddy sostuvo ante el portal que el rapero está evaluando las medidas para ejecutar unaa contrademanda.

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