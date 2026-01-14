miércoles 14  de  enero 2026
Difunden fotos de Rosalía tomada de la mano de Loli Bahia en París

Las imágenes han encendido las redes sociales y los internautas se preguntan si se trata de una acción casual entre dos amigas o está naciendo el romance

Rosalía asiste a la Gala del Met 2025, Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Rosalía asiste a la Gala del Met 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras culminar un 2025 por todo lo alto con el lanzamiento de LUX, Rosalía vuelve a acaparar los titulares. Pero esta vez nada tiene que ver con la música: la intérprete española fue captada caminando por las calles de París tomada de la mano de la modelo Loli Bahia.

Las imágenes han encendido las redes sociales, mientras los internautas se preguntan si se trata de una acción casual entre dos amigas o está naciendo el romance.

Rosalía lucía un conjunto oversize de inspiración invernal con dos trenzas pocos prolijas y un maquillaje natural; mientras que la modelo vestía un jean, chaqueta ancha azul y un gorro con orejeras. Ambas se muestran relajadas y sonrientes en las fotografías.

¿Quién es Loli Bahia?

Se trata de una modelo francesa, originaria de Lyon. De padre español y de madre argelina, alcanzó la fama luego de ganar un concurso de modelos de Egeri Tour que se realizó en el Conservatorio de Lyon, donde estudiaba.

Tras el triunfo, Loli firmó con la agencia Women y debutó en el desfile de otoño 2020 de Louis Vuitton, bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière. En ese entonces, el diseñador la eligió nombrandola como imagen de la campaña de esa colección.

Bahia se ha abierto paso en la industria, posando para firmas como Saint Laurent, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada, Versace y Chanel, casa a la que representó durante la inauguración del desfile de Vogue World: París.

