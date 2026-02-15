Documental celebra la vida y obra del músico Eddie Palmieri

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música Fiest'A.

MIAMI.- El cineasta Omar Acosta dirige la pieza Eddie Palmieri: Sweet Sweet Sugar , un documental que retrata la vida y obra del pianista, compositor y director de orquesta, Eddie Palmieri, quien es recordado como un innovador en el género de la salsa y el jazz latino.

"Ambientada en el contexto de Spanish Harlem y el Bronx desde la década de 1950 hasta la de 1980, el documental explora cómo Palmieri utilizó su música para amplificar las voces de los puertorriqueños mientras influía en la música latina a nivel global en la actualidad", reseña el portal Billboard.

Eddie Palmieri Eddie Palmieri: ‘Sweet Sweet Sugar. Captura de pantalla/Instagram/@eddiepalmieri

Producción

La pieza es producida por David Kennedy y Nick Quested de Goldcrest Films, y coproducida con Uprising Music NYC. Además cuenta con la colaboración del patrimonio de Eddie Palmieri, lo cual permitió que se contara con el catálogo musical de Palmieri y material de archivo nunca antes visto.

En un comunicado de prensa, Acosta reflexionó sobre el impacto de la comunidad boricua en Nueva York.

“Los puertorriqueños llegaron a Nueva York con ritmo, pasión y muy poco más. No nos disolvimos en el crisol. Lo transformamos. Eddie Palmieri es la prueba. Nacido en el crisol de Spanish Harlem, su música captura el momento en que Puerto Rico chocó con Nueva York e inventó algo nuevo, algo permanente. Eddie habla por la diáspora puertorriqueña, un pueblo cuya lucha por la dignidad y la oportunidad transformó no solo a ellos mismos, sino también a la cultura estadounidense y al mundo más allá de ella”.