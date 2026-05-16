sábado 16  de  mayo 2026
FESTIVAL DE CANNES

Documental de Steven Soderbergh revela última entrevista de John Lennon

El estreno del documental, en una proyección especial del festival de Cannes fuera de competición, contó con la presencia del realizador estadounidense

El cineasta Steven Soderbergh posa en el Festival de Cine de Cannes antes de la proyección del documental John Lennon: The Last Interview.

El cineasta Steven Soderbergh posa en el Festival de Cine de Cannes antes de la proyección del documental John Lennon: The Last Interview.

EFE

CANNES.- El documental 'John Lennon: The Last Interview', de Steven Soderbergh, desveló en su estreno en Cannes, la última e íntima entrevista concedida por John Lennon junto a Yoko Ono en su casa de Nueva York horas antes del asesinato del Beatle, que hasta ahora no se había podido oír en su totalidad.

El estreno del documental, en una proyección especial del festival fuera de competición, contó con la presencia del realizador estadounidense, quien para presentar la cinta prefirió no hablar en su propio nombre y limitarse a leer un mensaje escrito para la ocasión por el hijo del artista británico y la japonesa, Sean Lennon.

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"No estaba seguro de si una sola entrevista podía sostener un largometraje entero, pero como soy un gran admirador de su trabajo sabía que había que dejarle hacer", manifestó el también músico en el mensaje leído por Soderbergh y el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

Y tras ver el resultado de la película, a Sean Lennon le pareció que escuchar a su padre hablando de una manera muy libre, "con tanto amor y optimismo en su último día de vida", había sido "increíblemente conmovedor".

La conversación que rescata este documental tuvo lugar el 8 de diciembre de 1980 y fue capturada por un pequeño equipo de la cadena de radio RKO, con motivo de la promoción del álbum 'Double Fantasy' de la pareja de artistas.

Solo unas horas después, Lennon fue tiroteado a sus 40 años, por Mark David Chapman a la entrada del edificio Dakota.

En la entrevista, la pareja se explaya hablando sin filtros sobre su historia de amor y su vida en pareja, sobre política y arte, sobre los roles de género, sobre los Beatles y sobre la paternidad, entre otros muchos asuntos.

Cuentan, por ejemplo, la primera vez que hicieron el amor o cómo Lennon deseaba por encima de todo ser recordado como un buen padre, algo que también le había oído decir a Burt Reynolds.

Ese audio grabado en cintas de alta calidad se ilustra mayoritariamente con fotos de archivo, pero también con portadas de discos y vídeos que enmarcan los razonamientos de John Lennon y Yoko Ono.

Se complementan, además, con las entrevistas realizadas a los periodistas de RKO que hicieron la entrevista, un equipo formado por Dave Sholin, Laurie Kaye y Ron Hummel, además del técnico de sonido Bert Keane.

El uso de la Inteligencia Artificial

El responsable de títulos como 'Erin Brockovich' (2000) y 'Ocean's Eleven' (2001) ha expresado en entrevistas que The Beatles fueron una gran influencia en su vida y que, de hecho, sus primeras palabras fueron "yeah, yeah, yeah", como en el estribillo de 'She loves you'.

Para realizar el filme, según había explicado el cineasta al medio especializado Deadline en la antesala de la llegada del filme a Cannes, utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) de Meta para componer algunas escenas psicodélicas, lo que representa alrededor del 10 % del filme.

Respecto a su uso, Soderbergh reconoció en esa entrevista que es un tema que genera muchas emociones, con razón, pero defendió que hay dos formas distintas de usar esta tecnología y que ya es parte del ecosistema informativo del mundo, capaz de impactar en la política y en la cultura.

Una es utilizarla para "engañar" o "manipular", haciendo pensar que ese contenido es "real", en su opinión, y la otra es emplearla como lo ha hecho él en este documental, de una manera obvia, como en unos planos en los que se ve a bebés llorando y vestidos con ropa de los años 60 para ilustrar un comentario de Lennon.

Es un uso similar, en su opinión, al de las herramientas de efectos especiales.

El cineasta estadounidense, que con 26 años se convirtió en el segundo realizador más joven de la historia del festival en ganar la Palma de Oro con su ópera prima 'Sexo, mentiras y cintas de video' (1989), había desfilado poco antes por la alfombra roja del festival junto al equipo del documental, mientras sonaba 'Imagine'.

FUENTE: EFE

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