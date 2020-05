Documental de HBO destaca la vida de Natalie Wood

Con su hijastra Natasha Gregson Wagner en la silla del entrevistador, Wagner se sentó durante dos días para contar la historia de la vida con su esposa: sus altibajos, su primer matrimonio, su segundo matrimonio y cómo llegó a su fin con su trágica muerte en las aguas del sur de California en 43.

"No queríamos hacer algo que fuera solo una carta de amor", acotó Gregson Wagner, quien también produjo la película. “Realmente queríamos retratarla a ella y a toda su humanidad. Obviamente tuvimos que lidiar con esa noche y tuvimos que lidiar con la controversia a su alrededor ".

Y lo hicieron en una conversación que es humana, sincera y emocional, que el público curioso puede ver por sí mismo cuando la película se transmita por HBO a las 9:00 p.m. EDT. Pero si bien la fascinación persistente en torno a la muerte de Wood podría atraerlo, es todo lo demás lo que lo mantendrá pegado a la televisión.

“Si no conoces a Natalie Wood y no amas a Natalie Wood, entonces no amas a Hollywood. No te gustan las películas ", dijo Bouzereau, quien también dirigió el documental "Five Came Back".

En "Natalie Wood: What Remains Behind", Bouzereau cuenta la historia de la vida de Wood a través de sus pertenencias personales, fotos, vídeos caseros Super 8 y 16 mm (algunos de los cuales la familia nunca había visto) y entrevistas con quienes la conocían mejor.

"No estábamos tratando de hacer informes de investigación", aseveró Bouzereau. "Estamos contando la historia de una familia, la historia de una carrera increíble, la historia de una esposa, de una madre y, en última instancia, también la historia de una tragedia".

Wagner, el ex marido de Wood, Richard Gregson, Robert Redford, Mia Farrow, sus hijas y más prestan sus voces e historias, lo que resultó ser una experiencia catártica para algunos.

“Sentí que la gente por tanto tiempo y por respeto a mis padres nunca hablaba públicamente sobre mi madre porque se había vuelto tan nefasta de alguna manera. Creo que para ellos, supuso un alivio de que finalmente tuvieron la oportunidad de compartir", dijo Gregson Wagner. “Realmente querían hablar de ella. Querían contar su historia. Querían recordarlo".

Hablan sobre cómo Wood abogó por ella misma a lo largo de su carrera. Luchó por la libertad de elegir sus propios proyectos, mientras todavía estaba bajo contrato en el sistema de estudio (que es la única razón por la que pudo estar en "West Side Story") y luchó por el mismo salario en "The Great Race". Redford incluso le da crédito a Wood por comenzar su carrera cinematográfica lanzando su peso para lograr que sea elegido en "Inside Daisy Clover" cuando aún era relativamente desconocido.

Wood también participa en contar su historia a través de entrevistas de archivo reveladoras que hizo a lo largo de su carrera y un artículo de revista bellamente honesto (pero inédito) que escribió llamado "Propiedad pública, persona privada", que Gregson Wagner lee.

"Fue súper importante darle voz", dijo Bouzereau.

Estaba emocionado de descubrir que sus elecciones cinematográficas en las últimas etapas de su carrera son de alguna manera autobiográficas.

"Lo que ella eligió para protagonizar fue películas que tenían temas y narraciones que realmente hablaban de los problemas que le preocupaban", expresó. "Las películas que estábamos discutiendo en el documental se convirtieron en ilustraciones de la propia Natalie".

Lo que el documental no es, sin embargo, es una investigación sobre su muerte. No hablan con la policía o el capitán de yates Dennis Davern, y nunca tuvieron la intención de hacerlo. Y tanto Christopher Walken como la hermana de Wood, Lana, se negaron a participar.

Pero la entrevista con Wagner, la que iba a "hacer o deshacer" la película, puede ser suficiente. Fue idea de Bouzereau que Gregson Wagner hiciera eso. Después de la muerte de Wood, Gregson Wagner, de 11 años, se quedó en California para ser criado por su padrastro. Ella visitaría a su padre, Richard Gregson, quien murió en agosto, en el verano.

"Realmente quería mostrar esa relación", dijo Bouzereau.

Gregson Wagner quería lo mismo. Su padrastro, indicó, "ha sido tan (tergiversado) por personas que no lo conocen. Es alguien tan increíblemente comunicativo, tan genuino y tan auténtico".

Y ella dijo que esta película lo muestra como la persona que ella sabe que es.

"Obviamente no repetimos la noche en que ella murió tan a menudo, pero para mí era importante que él se sintiera lo suficientemente seguro como para compartir", sostuvo. "Él tuvo que compartir su historia en sus términos".