Documental "Maradona, la muerte de Dios" llega a EEUU

Maradona, la muerte de Dios es un crudo relato acerca de los demonios del astro argentino: su infancia, las malas compañías, las agresiones a mujeres y periodistas, su expulsión del Mundial de Estados Unidos 1994, su adicción a la cocaína, entre otros temas.

El documental, que cuenta con material inédito de Diego así como una gran variedad de entrevistas al famoso número 10, fue nominado a los Premios Produ como Mejor serie o película biográfica.

Hasta la fecha, ningún periodista argentino se había animado a contar la verdadera historia del hombre debajo de la camiseta, pero Iván Kasanzew, quien admiró al popular pelusa de adolescente, dice que con el correr del tiempo se ha creado a una persona que no es la verdadera.

"Como futbolista, nadie puede negar su magia. Pero como persona, se marcó muchos goles en contra. La película desmitifica al ídolo y llama a la reflexión", acotó el director.

Kasanzew vive en Estados Unidos desde 1995, laboró por más de 15 años en Univisión, fue nominado a un premio Emmy en el 2014 como personalidad deportiva del año. Se considera como uno de los periodistas hispanos que más estrellas del mundo del fútbol ha entrevistado: Pelé, Ronaldinho, Iván Zamorano, David Beckham, Steven Gerrard, Leopoldo Jacinto Luque, James Rodríguez, Luis Suárez, son algunos de ellos. También, entrevistó al exboxeador Óscar de la Hoya.

Tuvo dos encuentros con Maradona: el primero, fue cuando recién empezaba como periodista y Maradona era entrenador de Racing Club Avellaneda. “Ya se podía ver su agresividad, lo cuento en el documental, en algún momento se nos cruzan las miradas y él me insulta y yo lo estaba admirando, tampoco lo tomé mal, me llamó mucho la atención... empecé a descubrir allí a partir de ese momento a la persona, que no era una persona en paz”, comentó Kasanzew; el segundo, fue en el Mundial de Alemania 2006, en donde se sacó una fotografía con él en Múnich, Alemania.