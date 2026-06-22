lunes 22  de  junio 2026
MODA

Dolce & Gabbana presenta en Milán nueva colección inspirada en Sicilia

Algunas de las prendas de esta colección, llamada Vacanze siciliane, beben de "la primera ola de turistas modernos que descubren Sicilia en los años 1950"

Los diseñadores de moda italianos Stefano Gabbana (izquierda) y Domenico Dolce saludan al público al final de la presentación de las creaciones de Dolce & Gabbana para la colección prêt-à-porter masculina Primavera-Verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán, el 21 de junio de 2025.

Los diseñadores de moda italianos Stefano Gabbana (izquierda) y Domenico Dolce saludan al público al final de la presentación de las creaciones de Dolce & Gabbana para la colección prêt-à-porter masculina Primavera-Verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán, el 21 de junio de 2025.

AFP / Piero Cruciatti

MILÁN.- Dolce & Gabbana propuso una nueva visión de Sicilia, nostálgica, cómoda y a veces llamativa, este sábado en Milán en su desfile primavera-verano 2027. El hombre de Taormina de D&G lleva amplias camisas de lino y joyas, con coral y broches hasta en las sandalias.

Sus trajes son blancos o a rayas finas, con pantalones amplios de tiro alto, que los modelos lucieron este sábado con la música de "El Padrino" sonando de fondo.

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Los trajes de baño son de seda azul, rosa; las camisetas y las camisas, de punto, de color negro o blanco o con limones y tarjetas postales estampadas.

Algunas de las prendas de esta colección, llamada Vacanze siciliane, beben de "la primera ola de turistas modernos que descubren Sicilia en los años 1950 y a principios de los 1960", precisó la marca milanesa, que suele buscar inspiración en el sur de Italia, de donde es oriundo Domenico Dolce.

"Entre el mar y la piedra, el sol y la sombra, se desprende una elegancia típicamente siciliana, en equilibrio entre estructura y espontaneidad. Esta visión se expresa a través de un vestuario fluido y ligero" que fue "moldeado por la pericia, la ligereza y la sensualidad que animan el alma de Sicilia", subrayó D&G en un comunicado.

Tras las críticas recibidas por parte de algunos observadores, que destacaron que para presentar su colección otoño-invierno 2026 la casa de moda solo recurrió a modelos blancos, este sábado también desfilaron por la pasarela modelos negros.

Caíde ventas

La marca está en pleno proceso de reorganización, como muchos grupos de lujo confrontados a una caída de las ventas.

A mediados de abril, D&G anunció que el exjefe de Gucci, Stefano Cantino, sustituiría a Stefano Gabbana como codirector general del grupo, junto a Alfonso Dolce, presidente ejecutivo de D&G y hermano de Domenico.

En pleno nuevo ciclo de negociaciones con sus acreedores para refinanciar 450 millones de euros de deuda, la marca estaría considerando vender algunos de sus edificios en Milán, según reportes de prensa que el grupo no ha comentado.

FUENTE: AFP

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