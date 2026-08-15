sábado 15  de  agosto 2026
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Robbie Williams revela diagnóstico de autismo: "Explica mucho"

Robbie Williams, de 52 años, abordó el tema durante una sesión de preguntas y respuestas con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa

El cantante británico Robbie Williams asiste&nbsp; en 2024 a la celebración de los Golden Globe en honor a los nominados por primera vez.&nbsp;

El cantante británico Robbie Williams asiste  en 2024 a la celebración de los Golden Globe en honor a los nominados por primera vez. 

AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Robbie Williams reveló su diagnóstico de autismo. El autor de Take That afirmó tener "un poco de autismo" y estar luchando contra "pensamientos intrusivos", según reportó el Daily Mail.

Williams, de 52 años, abordó el tema durante una sesión de preguntas y respuestas con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa, Hopeium, en la tienda Flannels.

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El cantante británico dice que considera su diagnóstico como un "pase libre" o una vía de escape que "explica mucho" de su comportamiento.

Williams, quien también padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) explicó que ha entrenado a su cerebro a ser "creativo" como una manera de lidiar con el trastorno.

"Con el TDAH puedes concentrarte total y absolutamente en algo al 1000 %, pero con todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntales a mis hijos", dijo.

"Lo que me obsesiona es crear imágenes y hacer cosas divertidas; si estoy creando imágenes y cosas divertidas, no pienso en mí mismo, porque mi cerebro es increíblemente creativo y puede volverse creativo con respecto a cualquier cosa del mundo que le provoque pánico o miedo", añadió Williams.

Luego recordó que hace poco, mientras viajaba en avión, pensó: «¿Y si tuviera telequinesis y mis pensamientos intrusivos le ordenaran al avión estrellarse?".

"Ese es el nivel de locura con el que lidio. Lo mejor es entrenar a mi cerebro para hacer algo más productivo que preocuparme por tener poderes sobrenaturales y estrellar un avión», dijo Williams, según el tabloide.

Según Autism Speaks, el trastorno del espectro autista (TEA) es "un amplio rango de condiciones caracterizadas por dificultades en las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, el habla y la comunicación no verbal".

En octubre de 2025, Williams reveló que padece síndrome de Tourette durante un episodio del podcast I’m ADHD! No You’re Not, presentado por Paul Whitehouse y la Dra. Mine Conkbayir.

En aquel momento, el intérprete del éxito Angels habló abiertamente sobre el trastorno y afirmó que sus tics son "pensamientos intrusivos".

Según la Clínica Mayo, el síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por movimientos musculares o sonidos rápidos, repetitivos e involuntarios (tics).

De acuerdo con la Tourette Association of America, los tics pueden variar de leves a graves y, en algunos casos, pueden resultar debilitantes y provocar autolesiones. Según la organización, la frecuencia y la gravedad de los tics también cambian regularmente y pueden variar debido a factores como el estrés, la ansiedad, la excitación, la fatiga, las enfermedades, entre otros.

"Me acabo de dar cuenta de que tengo Tourette, pero no se manifiestan externamente", dijo Williams. "Son pensamientos intrusivos que ocurren".

"El otro día caminaba por la calle y me di cuenta de que esos pensamientos intrusivos forman parte del Tourette. No solo eso: uno pensaría que un estadio lleno de gente expresándote su amor serviría [como distracción], pero algo dentro de mí es incapaz de escucharlo. No logro asimilarlo".

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