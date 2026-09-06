Ricardo Montaner anuncia nuevo concierto en Miami tras arrasar en Nueva York con "El último regreso"

Ricardo Montaner actúa en el Kaseya Center, en Miami, el 31 de agosto de 2026, como parte de la gira El último regreso.

MIAMI.- Ricardo Montaner volverá al escenario del Kaseya Center en Miami luego de arrasar en el legendario Radio City Music Hall, en Nueva York, donde obtuvo un "sold-out" la noche del 3 de septiembre.

“Volver por 5ta vez al Radio City, representa, volver a casa… este sitio tan emblemático, me encanta. Por aquí han pasado grandes artistas y obras maravillosas, es un lujo para cualquier artista subir a este escenario. Ver un lleno total desde el escenario, me da un vértigo hermoso e inolvidable…”, expresó Montaner a través de un comunicado.

El artista venezolano-argentino se reencontró con su público neoyorquino en una presentación completamente agotada, sumando así un nuevo capítulo a la historia que ha construido en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

El autor de La cima del cielo ya había pasado por Miami con su gira El último regreso, que llevó al Kaseya el 31 de agosto.

Uno de los momentos más conmovedores de ese encuentro con el público miamense llegó cuando Montaner expresó su asombro y gratitud al comprobar que, después de más de cuarenta años de canciones, el público sigue “comprando entradas” y llenando un estadio para escucharlo.

"Todavía hay gente que compra una entrada para venir a verme", dijo el cantautor con la voz quebrada.

La velada en Miami trasladó al público por distintas etapas de su carrera. No faltó un sentido homenaje a Venezuela, acompañado por Jorge Luis Chacín, Yasmil Marrufo y la agrupación SanLuis, para recorrer clásicos de Simón Díaz, el Alma Llanera y la gaita zuliana, un momento que los espectadores agradecieron con una prolongada ovación.

Luego, Evaluna y Camilo llegaron al escenario para cantar junto a él “Si tuviera que elegir”, un pasaje del concierto que añadió emoción y un aire de familia.

Los representantes del artista anunciaron un nuevo concierto en el Kaseya Center, en Miami, a inicios de 2027, pero aún no dan a conocer la fecha.