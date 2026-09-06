domingo 6  de  septiembre 2026
Ricardo Montaner

Ricardo Montaner anuncia nuevo concierto en Miami tras arrasar en Nueva York con "El último regreso"

Los representantes de Ricardo Montaner anunciaron que el artista volverá al Kaseya Center, en Miami, a inicios de 2027, pero aún no dan a conocer la fecha

Ricardo Montaner actúa en el Kaseya Center, en Miami, el 31 de agosto de 2026, como parte de la gira El último regreso.

Ricardo Montaner actúa en el Kaseya Center, en Miami, el 31 de agosto de 2026, como parte de la gira El último regreso.

Braulio Segura
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Ricardo Montaner volverá al escenario del Kaseya Center en Miami luego de arrasar en el legendario Radio City Music Hall, en Nueva York, donde obtuvo un "sold-out" la noche del 3 de septiembre.

“Volver por 5ta vez al Radio City, representa, volver a casa… este sitio tan emblemático, me encanta. Por aquí han pasado grandes artistas y obras maravillosas, es un lujo para cualquier artista subir a este escenario. Ver un lleno total desde el escenario, me da un vértigo hermoso e inolvidable…”, expresó Montaner a través de un comunicado.

Lee además
Ricardo Montaner ensaya en el Kaseya Center, en Miami, para la ceremonia de Premio Lo Nuestro el lunes 19 de febrero de 2024.
MÚSICA

Ricardo Montaner vuelve a cantarle al amor en "El último regreso"
Bután.
TRAVEL

Bután: paisajes vírgenes, rica cultura y compromiso con la sostenibilidad

El artista venezolano-argentino se reencontró con su público neoyorquino en una presentación completamente agotada, sumando así un nuevo capítulo a la historia que ha construido en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

El autor de La cima del cielo ya había pasado por Miami con su gira El último regreso, que llevó al Kaseya el 31 de agosto.

Uno de los momentos más conmovedores de ese encuentro con el público miamense llegó cuando Montaner expresó su asombro y gratitud al comprobar que, después de más de cuarenta años de canciones, el público sigue “comprando entradas” y llenando un estadio para escucharlo.

"Todavía hay gente que compra una entrada para venir a verme", dijo el cantautor con la voz quebrada.

La velada en Miami trasladó al público por distintas etapas de su carrera. No faltó un sentido homenaje a Venezuela, acompañado por Jorge Luis Chacín, Yasmil Marrufo y la agrupación SanLuis, para recorrer clásicos de Simón Díaz, el Alma Llanera y la gaita zuliana, un momento que los espectadores agradecieron con una prolongada ovación.

Luego, Evaluna y Camilo llegaron al escenario para cantar junto a él “Si tuviera que elegir”, un pasaje del concierto que añadió emoción y un aire de familia.

Los representantes del artista anunciaron un nuevo concierto en el Kaseya Center, en Miami, a inicios de 2027, pero aún no dan a conocer la fecha.

Temas
Te puede interesar

Don Francisco sobre regreso a Univision: "Estoy muy feliz de volver"

Ester Expósito y Hugo Diego García enfrentados cuerpo a cuerpo en "Marfil"

En imágenes: Conozca la isla paradisíaca de Mauricio en el océano índico con "Pasaporte al mundo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. (AFP).
Nueva política

Trump plantea ayudas de hasta $9.000 por hijo para familias con un padre dedicado al hogar

Foto del 5 de junio de 2026 muestra al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (a la derecha) abrazando al exgobernante de Cuba, Raúl Castro, durante una ceremonia de conmemoración del 95 cumpleaños del exlíder y del aniversario del Ministerio del Interior de Cuba, en el Teatro Carlos Marx en La Habana.
CUBA

Tras inusual operativo militar en el CIMEQ, en La Habana, televisión cubana muestra imágenes de Raúl Castro

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra con su trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026.
Fórmula 1

Kimi Antonelli hace historia en Monza: gana desde el puesto 19 y agranda su ventaja en el Mundial

La foto muestra la cola de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami en Miami, Florida, el 6 de septiembre de 2026.
FLORIDA

Avión de Amazon se estrella en el aeropuerto de Miami

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Cortesía de USCIS)
Residencia permanente

Gobierno anuncia nueva medida migratoria para niños nacidos en EEUU ¿Quiénes califican?

Te puede interesar

La foto muestra la cola de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami en Miami, Florida, el 6 de septiembre de 2026.
FLORIDA

Avión de Amazon se estrella en el aeropuerto de Miami

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. (AFP).
Nueva política

Trump plantea ayudas de hasta $9.000 por hijo para familias con un padre dedicado al hogar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios. video
ASILOS

Nuevo fallo de inmigración podría complicar las solicitudes de asilo de venezolanos

Foto del 5 de junio de 2026 muestra al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (a la derecha) abrazando al exgobernante de Cuba, Raúl Castro, durante una ceremonia de conmemoración del 95 cumpleaños del exlíder y del aniversario del Ministerio del Interior de Cuba, en el Teatro Carlos Marx en La Habana.
CUBA

Tras inusual operativo militar en el CIMEQ, en La Habana, televisión cubana muestra imágenes de Raúl Castro

Partido Morena domina con el gobierno de Claudia Sheinbaum en México. 
MÉXICO

"Gobiernos del partido Morena son pieza clave del tráfico de combustible y del narco", según exgobernador