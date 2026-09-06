Ester Expósito y Hugo Diego García enfrentados cuerpo a cuerpo en "Marfil"

Ambientada en New York, el largometraje nos presenta a Marfil Cortés (Ester Expósito), la hija de un multimillonario que es víctima de un misterioso secuestro. Luego de un par de días en cautiverio y ser liberada sin ningún tipo de demanda, nuestra protagonista intenta regresar a su rutina lidiando con la sobreprotección de su padre Alejandro Cortés (Pablo Molinero) quien decide, arbitrariamente, ponerle un guardaespaldas. Es así como Marfil comienza a convivir con Sebastian Moore (Hugo Diego García), un tipo lacónico pero fascinante, con el que establecerá un juego de poderes pasivo-agresivo transformando una relación puramente profesional y distante en un deseo prohibido para ambos.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la aclamada autora Mercedes Ron (Marfil, Dímelo Bajito, Culpa Tuya) y los protagonistas Ester Expósito (Elite, Bandidos) y Hugo Diego García (The Killer, The Substance). Ron nos contó sus expectativas con esta adaptación, las razones detrás de la elección del casting, los pequeños cambios que sufrió la historia al ser llevada a la pantalla grande y cómo ha sido su experiencia en los últimos años adaptando casi toda su obra literaria al cine.

Por su lado, Expósito y García hablaron sobre cómo fue su proceso para construir sus personajes y la química que tienen en pantalla, las escenas que fueron claves en su desarrollo y adelantaron qué podemos esperar de Ébano, la secuela de Marfil que podría estrenarse el próximo año.