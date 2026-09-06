Avión de Amazon se estrella en el aeropuerto de Miami

El avión de carga que operaba para la red de Amazon Air rebasó la pista este domingo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

La foto muestra la cola de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami en Miami, Florida, el 6 de septiembre de 2026.

MIAMI .- Un Boeing 767-300 de carga que operaba para la red de Amazon Air rebasó la pista este domingo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), lo que obligó a suspender temporalmente el tráfico aéreo.

Imágenes captadas en el lugar muestran que la aeronave cruzó una calle ubicada dentro del perímetro aeroportuario antes de detenerse. Una extensa columna de humo negro y llamas salía de uno de sus costados mientras los equipos de respuesta se aproximaban a la zona.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo 7598 se salió del área de aterrizaje alrededor de las 2:00 p.m. después de llegar desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

"Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes", señaló en X.

El Departamento dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar, agregó.

Mientras tanto, las autoridades del aeropuerto de Miami informaron en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

Investigación abierta

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, dijo que están monitoreando de cerca la situación del accidente en el aeropuerto de Miami que involucró a un avión de carga de Prime Air y que el Departamento de Bomberos se encuentra en el lugar del accidente para dar respuesta a las necesidades.

Los registros públicos de seguimiento identifican la operación como 2I7598, a cargo de la compañía 21 Air. La aeronave llevaba la matrícula N1997A y su recorrido concluyó cerca de la 1:54 p. m., hora de Miami.

El aparato fue fabricado en 1994 y forma parte de la flota utilizada por la red logística de Amazon. Es conocido como Amazon One, el primer avión presentado con la identidad visual de la empresa en 2016.

MIA activó una detención temporal de vuelos debido a la presencia del carguero inhabilitado. La medida ocasionó interrupciones mientras las unidades de emergencia combatían el fuego y aseguraban el sector afectado.

Hasta el cierre de esta información, no se había precisado cuántas personas viajaban a bordo ni se había divulgado un balance confirmado sobre posibles heridos. Las causas del incidente tampoco se conocen.

La FAA anunció que investigará lo ocurrido para determinar la secuencia de la salida de pista y los factores que pudieron provocarla.

DIARIO LAS AMÉRICAS informará sobre cualquier novedad confirmada.