En imágenes: Conozca la isla paradisíaca de Mauricio en el océano índico con "Pasaporte al mundo"

Viajar es mucho más que conocer un destino. Es descubrir su cultura, conectar con su gente, probar sus sabores y vivir experiencias que transforman nuestra manera de ver el mundo.

Bajo esta premisa llega “Pasaporte Al Mundo”, que en su primera edición lleva a la audiencia hasta Mauricio, una isla paradisíaca en el océano Índico reconocida por sus impresionantes paisajes, diversidad cultural, riqueza natural y la calidez de su gente.

El programa invita a explorar la isla, desde sus playas de aguas cristalinas y exuberantes paisajes tropicales, hasta su arquitectura, gastronomía y tradiciones.

El recorrido busca ir más allá de los lugares turísticos para acercarse a la esencia del destino, conocer su historia y conectar con quienes llaman a Mauricio su hogar.

Con una mirada cercana, entretenida y auténtica, “Pasaporte Al Mundo” invita al espectador a vivir el viaje desde casa y descubrir Mauricio a través de experiencias que reflejan la diversidad y belleza de la isla.

El programa contó con el apoyo de Turkish Airlines, el Ministerio de Turismo de Mauricio y Beachcomber Resorts & Hotels, haciendo posible un recorrido que combina cultura, gastronomía, historia, aventura y experiencias locales, y muestra las diferentes facetas que hacen de Mauricio un destino único.

“Pasaporte Al Mundo” nace de una idea desarrollada por Conchita y Víctor Oliva, con Jonathan Meléndez a cargo de la dirección de fotografía, cámara y edición, y Jessica Oliva como directora de producción.

Estrenado en agosto por la plataforma de Hola TV, el programa se podrá ver próximamente por su canal en YouTube.