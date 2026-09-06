domingo 6  de  septiembre 2026
VIAJES

En imágenes: Conozca la isla paradisíaca de Mauricio en el océano índico con "Pasaporte al mundo"

"Pasaporte al mundo" invita a explorar la isla, desde sus playas de aguas cristalinas y exuberantes paisajes tropicales, hasta su arquitectura, gastronomía y tradiciones

Isla de Mauricio.&nbsp;

Isla de Mauricio. 

Cortesía/ Pasaporte al mundo
Isla de Mauricio.&nbsp;

Isla de Mauricio. 

Cortesía/ Pasaporte al mundo
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Isla de Mauricio. 

Cortesía/ Pasaporte al mundo
Isla de Mauricio.&nbsp;

Isla de Mauricio. 

Cortesía/ Pasaporte al mundo
Isla de Mauricio.&nbsp;

Isla de Mauricio. 

Cortesía/ Pasaporte al mundo
Isla de Mauricio.&nbsp;

Isla de Mauricio. 

Cortesía/ Pasaporte al mundo
Isla de Mauricio.&nbsp;

Isla de Mauricio. 

Cortesía/ Pasaporte al mundo
Por Sofía Calvo

Viajar es mucho más que conocer un destino. Es descubrir su cultura, conectar con su gente, probar sus sabores y vivir experiencias que transforman nuestra manera de ver el mundo.

Bajo esta premisa llega “Pasaporte Al Mundo”, que en su primera edición lleva a la audiencia hasta Mauricio, una isla paradisíaca en el océano Índico reconocida por sus impresionantes paisajes, diversidad cultural, riqueza natural y la calidez de su gente.

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El programa invita a explorar la isla, desde sus playas de aguas cristalinas y exuberantes paisajes tropicales, hasta su arquitectura, gastronomía y tradiciones.

El recorrido busca ir más allá de los lugares turísticos para acercarse a la esencia del destino, conocer su historia y conectar con quienes llaman a Mauricio su hogar.

Con una mirada cercana, entretenida y auténtica, “Pasaporte Al Mundo” invita al espectador a vivir el viaje desde casa y descubrir Mauricio a través de experiencias que reflejan la diversidad y belleza de la isla.

El programa contó con el apoyo de Turkish Airlines, el Ministerio de Turismo de Mauricio y Beachcomber Resorts & Hotels, haciendo posible un recorrido que combina cultura, gastronomía, historia, aventura y experiencias locales, y muestra las diferentes facetas que hacen de Mauricio un destino único.

“Pasaporte Al Mundo” nace de una idea desarrollada por Conchita y Víctor Oliva, con Jonathan Meléndez a cargo de la dirección de fotografía, cámara y edición, y Jessica Oliva como directora de producción.

Estrenado en agosto por la plataforma de Hola TV, el programa se podrá ver próximamente por su canal en YouTube.

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