lunes 5  de  octubre 2026
TELEVISIÓN

Don Francisco vuelve con "Sábado Gigante"

El comunicador concluyó en 2015 Sábado Gigante, el programa de variedades más longevo en la historia de la televisión, según el Libro Guinness de los récords

Don Francisco.

Don Francisco.

Cortesía/ TelevisaUnivision

MIAMI.- El popular presentador chileno Don Francisco vuelve "en edad avanzada" al estudio de Sábado Gigante en Miami, programa con el que rompió récords desde Estados Unidos, donde el próximo domingo estrena una nueva versión que mezcla el ayer y el hoy, según explicó en una entrevista con EFE.

"Esta es una faceta en una edad avanzada en la que yo quisiera combinar el hoy con el recuerdo y la evocación del ayer", señaló el conductor, de 85 años, desde los estudios en Miami de TelevisaUnivision, que el 11 de octubre estrena Gigantes con Don Francisco con la cantante mexicana Lucero como primera invitada.

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"Usted mismo que me está entrevistando, en este momento, en su mente está pensando: 'mira, ayer, cuando yo era más joven, cuando yo veía esto con mi papá, con mi mamá, con algún familiar que ya no está', y al mismo tiempo (voy a) traerlo al hoy con las vivencias de nuestros invitados", añade.

El comunicador, nacido en diciembre de 1940 en Chile con el nombre de Mario Kreutzberger, concluyó en 2015 Sábado Gigante, el programa de variedades más longevo en la historia de la televisión, según el Libro Guinness de los récords, pues comenzó a emitirse en 1962 en Chile y en 1986 desde Miami (en EE.UU), llegando a más de cuarenta países.

Por ello, se muestra emocionado de volver al mismo estudio en el que popularizó frases como "¿Qué dice el público?" y "¡Fuera!", ahora con una serie de programas especiales donde entrevistará a celebridades latinas como Lucero, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el portero de la selección mexicana Guillermo 'Memo' Ochoa.

"Aquí estuvimos 30 años todos los sábados y, entonces, para mí, el reencontrarme con la gente es algo muy grato. Estoy muy contento de poder hacerlo y espero que lo que haga realmente sea lo que el público espera de mí", afirmó.

Se adapta a lo nuevo, defiende lo tradicional

El presentador, con casi 6 millones de seguidores en Facebook y 2,7 millones en Instagram, aseguró que se adapta a las nuevas tendencias, como refleja su pódcast Mi decálogo del éxito.

Un éxito que le llegó con un trabajo en el que comenzó con 22 años y en el que ha sabido adaptarse a los cambios, aunque recordó que su profesión era ora.

"Yo soy técnico modelista, o sea los que hacen los patrones de los trajes, de la ropa de hombre, pero me entretuve más y me gustó más comunicarme con la gente y eso es lo que trato de hacer. También me adapté a las redes. Tengo mi pódcast, de todo un poco", resaltó.

Pese a incorporarse a nuevos formatos, piensa que "todavía falta una reglamentación para que estos canales de televisión tradicionales se puedan mantener bien en el futuro" porque "la televisión en el mundo, en general, está afectada por la multiplicidad de canales".

Ícono para los latinos

Don Francisco es "una leyenda" y un "ícono" para la comunidad latina en Estados Unidos, dijo Lucero a EFE. "Millones y millones de personas en el habla hispana" sienten "una admiración impresionante" por él y "un cariño de muchísimos años".

"Que no se postule para presidente porque yo voto por él", bromeó la artista mexicana.

Pero Don Francisco, quien recibió un Emmy especial en 2005 por su trayectoria como pionero de la televisión hispana en Estados Unidos y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, no se considera un líder entre los latinos.

"Yo nunca me sentí un líder, yo me sentí un trabajador del espectáculo", confiesa.

FUENTE: Con información de EFE

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