lunes 16  de  noviembre 2026
CINE

Glenn Close y Ridley Scott reciben Óscar honorífico por sus trayectorias

Este reconocimiento, otorgado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconoce a los más veteranos de la industria por sus carreras

La actriz estadounidense Glenn Close asiste a la ceremonia de la huella de sus manos y pies en el TCL Chinese Theatre IMAX, como parte del Festival de Cine Clásico TCM en Hollywood, California, el 1 de mayo de 2026.&nbsp;

La actriz estadounidense Glenn Close asiste a la ceremonia de la huella de sus manos y pies en el TCL Chinese Theatre IMAX, como parte del Festival de Cine Clásico TCM en Hollywood, California, el 1 de mayo de 2026. 

AFP/Chris Delmas

HOLLYWOOD.- La actriz Glenn Close y el director Ridley Scott recibieron sendos Premios de la Academia por sus trayectorias en una fastuosa gala que reunió en Hollywood a decenas de estrellas del cine y la televisión.

Close, con cinco décadas de carrera y ocho nominaciones por sus roles secundarios y protagónicos en cintas como "Atracción Fatal" (1987), nunca había ganado un Óscar, al igual que Scott, cuyas taquilleras películas han conquistado nueve estatuillas.

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Este reconocimiento, otorgado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconoce a los más veteranos de la industria por sus carreras.

John Malkovich, quien suena como uno de los favoritos a conquistar una nominación al Óscar por su papel en "Caballo Salvaje Nueve", presentó a Close, a quien describió como "una amiga y una estimada colega".

"Ella es una verdadera maestra", prosiguió el actor que actuó con Close en "Relaciones Peligrosas" (1988). "Glenn no tiene miedo de explorar, y amo eso de ella".

La actriz de 79 años, que dedicó el reconocimiento a su hija, recibió una ovación de pie.

"Nunca me preocupó si iba a ganar o no, aunque a veces pensé que tenía posibilidades", dijo Close, nominada por primera vez gracias a "El mundo según Garp" (1982).

"Siempre sentí que el gran honor era estar en la sala", acotó.

El Óscar para Ridley Scott, nominado tres veces a mejor director, quedó a cargo de Matt Damon, quien actuó bajo su mando en "Misión Rescate" (2015).

"Ya es hora de que lo veamos con un Premio de la Academia en su mano", dijo.

El cineasta de 88 años, quien firmó clásicos de ciencia ficción como "Alien, el octavo pasajero" (1979) y "Blade Runner" (1982), no acudió al evento celebrado en el Salón Ray Dolby, en el corazón de Hollywood, pero agradeció en un video grabado.

La 17ª edición de los Óscar honoríficos, conocidos como los Premios de los Gobernadores, homenajeó también al legendario animador Floyd Norman, quien comenzó su carrera en 1956 en Walt Disney Animation Studios, siendo el primer animador negro del estudio.

"Alucinante"

Los Premios de los Gobernadores suelen reunir a los aspirantes a una nominación en la temporada de premios que arranca en enero con los Globos de Oro y culmina en marzo con los Óscar.

Este domingo en Hollywood se dieron cita figuras como Andrew Scott ("Elsinore"), Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron y Christopher Nolan ("La odisea"), Curry Barker e Inde Navarrete ("Obsesión"), y Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton y Seth Rogen ("La invitación").

Para primerizos como Barker, codearse con los grandes del cine fue una experiencia "alucinante".

El joven director contó a AFP que hace un año encontró a Quentin Tarantino en un café y sintió que estaba a la altura para hablarle.

"Ahora, en un evento como este, siento que probablemente todos han visto mi película y probablemente quieren hablarme (...) Aquí está Christopher Nolan y pienso 'espera, yo de hecho puedo saludarlo' ¡Es muy loco!", comentó.

Para Guitarricadelafuente, el joven actor e intérprete de la banda sonora de la épica española "La Bola Negra", la noche fue "muy divertida".

"Está muy bueno estar aquí", comentó a AFP.

La Academia también le dio el premio Irving G. Thalberg, que reconoce el trabajo de los productores, a Pamela Koffler y Christine Vachon, cofundadoras de la compañía de cine independiente Killer Films por detrás de películas como la nominada al Óscar "Vidas Pasadas" (2023).

FUENTE: Con información de AFP

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