El actor estadounidense Johnny Depp llega a la alfombra roja para el estreno mundial de la película "Ebenezer" en el centro de Londres el 9 de noviembre de 2026.

El cantante John Summit llega al Kaseya Center los próximos 20 y 21 de noviembre. El cantante se presenta en la ciudad de Miami como parte del CTRL Escape Tour. Más información y entradas a la venta en www.kaseyacenter.com .

La pasión, el ritmo y el arte de España se encuentran por primera vez en Miami con la presentación de Barcelona Guitar Trio & Dance, destacado grupo musical que rinde homenaje al legendario guitarrista Paco de Lucía. Domingo 22 de noviembre. Más información y entradas a la venta en www.gotickets.com.

Escena

Koubek Center

Escrito e interpretado por Silvia de Esteban, La vida de colores es un monólogo que, basado en hechos reales, acerca al espectador a la intimidad de una mujer cuya historia interpela a toda la sociedad. El encuentro está pautado para el 20 de noviembre. Más información en ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

Poniendo en primer plano a artistas que actúan como agentes de cambio y que reflejan la experiencia estadounidense, This Is America x PAMMT reúne obras basadas en el tiempo —pertenecientes a la colección permanente del PAMM— que examinan la política en Estados Unidos, la experiencia de la población negra estadounidense y el papel de los artistas en la configuración del pasado, el presente y el futuro de la nación. Se puede visitar hasta julio de 2027. Más información en pamm.org.

Cine

CMX Brickell City Centre

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad es una oscura y gótica reinterpretación del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens, dirigida por Ti West y protagonizada por Johnny Depp en el papel de Ebenezer Scrooge. Durante esta semana de lanzamiento, puede disfrutarse en las salas del CMX Brickell City Centre.

Letras

Books & Books

El autor J.P. Linstroth abre el debate sobre dos de sus libros Epochal Reckonings y Swimming in Blue Shadows. La cita literaria es el domingo 22 de noviembre en 265 Aragon Avenue, en Coral Gables. eventbrite.com.