El actor irlandés Pierce Brosnan posa a su llegada al estreno mundial de la segunda temporada de la serie de Paramount+ «MobLand», en el centro de Londres, el 10 de septiembre de 2026.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El actor irlandés Pierce Brosnan ha dado la bienvenida a la familia Bond al británico Robert Pattinson, recién elegido para encarnar al mítico agente secreto, y considera que será "magnífico".

"Querido Robert: Bienvenido al universo Bond. Vas a estar magnífico", le dice en un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que ha colgado también una imagen de Pattinson ya caracterizado en su futuro papel.

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Brosnan dijo guardar "muy buenos recuerdos" del tiempo que ambos compartieron en el rodaje de 'Remember Me' ('Recuérdame'), de Allen Coulter.

"Ha sido una alegría verte construir una trayectoria extraordinaria y seguir creciendo profesionalmente, superándote en cada paso. Disfruta del viaje. Grá mor (con mucho cariño, en irlandés), Pierce", concluye.

Actores Bond

La elección de Pattinson como el próximo James Bond, tomándole el relevo a Daniel Craig, se dio a conocer el lunes.

A Brosnan le ofrecieron ser Bond en 1986 para sustituir a Roger Moore, pero no pudo aceptar el papel debido a su contrato con la serie 'Remington Steele', que fue la que le lanzó a la fama.

Cuando le llegó de nuevo el ofrecimiento, esta vez después de los dos filme de Dalton, no dudó ni un momento. El actor irlandés aportó su ironía, su porte y su sonrisa para dar vida a 007 en cuatro títulos: 'GoldenEye' (1995), 'Tomorrow Never Dies' (1997), 'The World is not Enough' (1999) y 'Die Another Day' (2002).

FUENTE: Con información de EFE