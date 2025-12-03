Dua Lipa y Fher Olvera sorprenden con dueto de "Oye mi amor"

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Dua Lipa continúa conquistando el corazón de cada uno de sus seguidores en Latinoamérica, interpretando canciones en español de un artista destacado de los países de la región que ha visitado con el Radical Optimism Tour. Sin embargo, lo que sus fanáticos en México no esperaban era que compartiría escenario con Fher Olvera de Maná.

El encuentro se realizó la noche del 2 de diciembre, en el concierto que la artista británica-albanesa ofreció en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Como ya es tradición, los asistentes se encontraban ante la expectativa de saber cuál canción sería la elegida por la intérprete para cantar en el recital, pues en la presentación anterior había cantado Bésame Mucho.

Lo que ninguno sospechó fue que Fher Olvera, vocalista de Maná, subiría al escenario para unirse a Dua e interpretar juntos Oye mi amor, tema con el que la banda alcanzó la fama en 1992 y que forma parte del álbum ¿Dónde jugarán los niños?”.

La presentación causó entusiasmo entre los asistentes quienes cantaron y vitorearon la unión de ambos artistas.

Paso por Latinoamérica

El Radical Optimism Tour ha incluido un setlist con grandes éxitos de Dua Lipa como Houdini, Training Season, Don’t Start Now, Levitating, entre otras.

Durante su paso por Argentina, la artista cantó Música ligera de Soda Estéreo; en Perú interpretó Cariñito de Los Kipus; en Chile, El Duelo de La Ley; en Brasil interpretó versiones de Más que nada y Magalenha de Sergio Mendes; y en Colombia Antología de Shakira.