sábado 24  de  octubre 2026
MÚSICA

Dúo de piano presenta concierto "Cuba en la Memoria" con obras de siglos XIX y XX

La presentación está pautada para el domingo 25 de octubre a las 3:00 PM en el Coral Gables Museum.

El dúo de piano N Blanco y Negro presenta el recital Cuba en la Memoria

El dúo de piano N Blanco y Negro presenta el recital Cuba en la Memoria

Cortesía
Por Sofía Calvo

MIAMI.– El dúo de piano N Blanco y Negro presenta el recital Cuba en la Memoria, un espectáculo multidisciplinario centrado en compositores cubanos de los siglos XIX y XX. La propuesta trasciende el formato de concierto tradicional al entrelazar la interpretación musical en vivo con lecturas de poesía y la proyección de obras de arte plástico, con el propósito de rendir homenaje y preservar la herencia cultural de la isla en el exilio.

Formado en 2017 en Miami, el conjunto integrado por las pianistas de origen cubano Mirta Gómez y Sahily Cánovas concibió este programa como un espacio de reencuentro con las raíces culturales y la memoria histórica de la nación caribeña.

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La presentación está pautada para el domingo 25 de octubre a las 3:00 PM en el Coral Gables Museum.

Trayectoria internacional

El proyecto explora cómo tres disciplinas artísticas convergen para articular la identidad y el patrimonio sonoro cubano. Ambas intérpretes cuentan con formación en prestigiosas instituciones internacionales: Mirta Gómez es graduada de Juilliard School en Nueva York, mientras que Sahily Cánovas completó sus estudios en los conservatorios estatales de Kiev y Odesa en Ucrania.

"Preservar la memoria cultural de Cuba requiere más que relatos; es posible a través de experiencias artísticas de vista y sonido, uniendo música, poesía y pintura para honrar un espíritu perdurable", destaca la presentación oficial de la propuesta.

A lo largo de su carrera, el dúo ha sido galardonado en certámenes internacionales, incluyendo medallas de oro en Macedonia e Italia, el galardón en los Euterpe Music Awards en Berlín (2023) y la medalla de bronce en el International Schubert Competition en Viena (2025), consolidando una agenda de presentaciones por Estados Unidos, Europa y América Latina.

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