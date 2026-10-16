MIAMI.- La soprano Alexandra Marie presenta el álbum A la Vida y al Amor , un crossover íntimo y personal en el que combina la elegancia de su formación vocal clásica con la emoción y la libertad de la música popular latinoamericana. Inspirado en su conexión con Argentina, el disco habla de la vida, el amor, los recuerdos y la nostalgia, y celebra las tradiciones musicales que han acompañado su camino artístico.

La presentación del mismo tendrá lugar en un concierto junto al pianista y productor Negroni , el jueves 5 de noviembre de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., en Coral Gables Congregational Church.

Producción

Una de las canciones centrales es La Vida, del reconocido cantautor argentino Alberto Cortez. Alexandra la interpreta con calidez, sinceridad y una conexión profunda.

En los tangos Nostalgias y Sombras Nada Más, su voz ofrece intensidad y emoción, mientras el piano propone una lectura actual del género sin imitar de manera literal su estilo tradicional.

El lado romántico del disco se destaca en Algo Contigo, donde Alexandra muestra una faceta vulnerable y expresiva. En Siboney, su voz adquiere un carácter luminoso y apasionado. El repertorio del concierto también incluye Historia de un Amor, Gracias a la Vida, el emblemático Himno al amor de Edith Piaf y What the World Needs Now Is Love, de Burt Bacharach.

Colaboración artística con Negroni

La producción artística está a cargo de Negroni, pianista, compositor, productor y tres veces nominado al Latin Grammy.

Su participación va más allá del acompañamiento: sus arreglos elegantes y originales conceden a cada canción un carácter propio y mantienen la voz de Alexandra como centro del álbum. El resultado une tradición y actualidad mediante un diálogo íntimo entre voz y piano.

El arte de Alexandra Marie

Originaria de Argentina, Alexandra Marie es soprano lírica, educadora y compositora argentino-estadounidense. Becada por New World School of the Arts y Florida International University, se ha presentado con orquestas sinfónicas, compañías de zarzuela y en escenarios de Estados Unidos, promoviendo la música latinoamericana. Grabó en Argentina su segundo CD, Esencia de Mujer, dedicado a compositoras latinas y figuras históricas de las Américas, y participó en la compilación TANGO in Miami (2013).

Fue cantante destacada en el 35.º Festival Argentino en los EE. UU. (2022) y se presentó en la Summer Symphony Series y con Symphony of the Americas. Como beneficiaria del Artist Support Grant 2022–2025 de Broward Cultural Division, produjo Nostalgia, My Journey through Music, Tango and Beyond y World’s Unforgettable Love Songs. En 2024 presentó su retrospectiva de tango en el Artango World Meeting de Cefalonia, Grecia, y en 2025 llevó Latin Women in Music al City of Doral Cultural Arts Center. También se desempeña como educadora musical en North Twin Lakes Elementary, de Miami-Dade County Public Schools.

Entradas

La velada tendrá lugar el jueves 5 de noviembre en Coral Gables Congregational Church, 3010 De Soto Blvd., Coral Gables, FL 33134, frente al Biltmore.

Las puertas abren a las 6:30 p.m., y el concierto tiene un previsto una duración de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.. El costo de los boletos es de 35 dólares, y pueden adquirirse a través del número 786-453-6388 o en las páginas Eventbrite y alexmarie.com.