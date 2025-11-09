domingo 9  de  noviembre 2025
museo

"Ecos de la Nocturnidad", del artista Héctor Acevedo, llega a museo en España

La muestra, que se puede visitar en el Museo Cromática de Toledo, es un viaje a través de la memoria, los sueños y las sombras que habitan nuestra identidad

Obra de la exposición Ecos de la Nocturnidad del artista peruano Héctor Acevedo.&nbsp;

Obra de la exposición 'Ecos de la Nocturnidad' del artista peruano Héctor Acevedo. 

Museo vía Europa Press

TOLEDO.- El Museo Cromática de Toledo inaugura este domingo, 9 de noviembre, la exposición Ecos de la Nocturnidad, una muestra individual del reconocido artista peruano Héctor Acevedo, figura destacada en el panorama internacional de la pintura y la escultura contemporánea.

Héctor Acevedo, artista premiado en diversos certámenes internacionales, presenta una selección de obras que destacan por su fuerza simbólica, atmósferas oníricas y un lenguaje visual profundamente narrativo. Su estilo explora la condición humana desde lo emocional y lo inconsciente, fusionando lo figurativo con elementos míticos y poéticos, informa el museo.

Lee además
Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Presidenta del Louvre asegura que modernizará el museo

La muestra, que podrá visitarse hasta el 8 de diciembre en las instalaciones del museo, reúne una cuidada selección de sus pinturas más recientes, acompañadas de tres esculturas que dialogan con sus universos pictóricos y refuerzan la dimensión tridimensional de su discurso creativo.

Ecos de la Nocturnidad es un viaje a través de la memoria, los sueños y las sombras que habitan nuestra identidad. Acevedo invita a mirar más allá de la apariencia para descubrir lo que permanece en silencio".

El público podrá disfrutar de esta exposición inmersiva dentro de la propuesta museística única del Museo Cromática, donde la pintura, la música y la experiencia sensorial conviven en un entorno histórico singular en el corazón de Toledo.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Mandatarios mundiales asisten a imponente inauguración del Gran Museo Egipcio

Egipto inaugura gran museo dedicado a civilización faraónica

Museo del Prado estrena aperturas nocturnas en Galería Central

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

El productor chino Vincent Wang, durante una pausa en la filmación de la serie vertical de drama Love Through All Seasons, en el castillo Wrensmoor, en Alhambra, California.
CINE

"Telenovelas con cocaína": series verticales surgidas en China revolucionan Hollywood

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
CONFLICTO

Sin Turquía e India como clientes, Rusia se vería en serios aprietos

Régimen de Maduro protege la extracción ilegal del oro en el Arco Minero, en Venezuela.
VENEZUELA

Alertan que el régimen de Maduro "raspa la olla" del oro en Amazonas: ¿Cartel de los Soles en crisis?

Donald Trump y Lula da Silva reunidos el 26OCT25 en Kuala Lumpur, Malasia. 
Informe Otálvora

Trump y Lula se tienden puentes. Venezuela, un tema secundario en su agenda

Te puede interesar

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Por DANIEL CASTROPÉ
María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara  
CONFLICTO

El país es visto como narcoestado por actuar de Petro

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes