sábado 8  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad

La dirección del Louvre anunció que se creará de manera "inmediata" un puesto de "coordinador de seguridad", además se modernizará el museo

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.

AFP/Stefano Rellandini

PARÍS.- La dirección del museo del Louvre de París presentó el viernes varias medidas para reforzar su seguridad y modernizarse tras el espectacular robo de joyas que sufrió hace tres semanas, aunque sin ningún refuerzo en su plantilla de vigilancia para disgusto de los sindicatos.

En la mañana del 19 de octubre, cuatro individuos instalaron una grúa a los pies del museo e irrumpieron en la galería de Apolo. En apenas unos minutos, se llevaron ocho joyas de la Corona por un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

Lee además
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Presidenta del Louvre asegura que modernizará el museo
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
JUSTICIA

Tribunal francés critica al Louvre por no invertir en seguridad

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, aseguró a la radio France Info que es "consciente" de los problemas de seguridad de la pinacoteca más visitada del mundo e insistió en su necesaria "modernización".

Des Cars reconoció que el establecimiento, que recibió nueve millones de personas en 2024, "necesita más que nunca una transformación, una modernización, para convertirse plenamente en un museo del siglo XXI".

En un comunicado, la dirección del Louvre anunció también que se creará de manera "inmediata" un puesto de "coordinador de seguridad" encargado de servir de enlace entre todos sus departamentos.

Durante una reunión extraordinaria del consejo de administración, los responsables del museo anunciaron además el despliegue "en las próximas semanas" de equipos de control remoto en las inmediaciones y la instalación "en los próximos meses" de cámaras de vigilancia adicionales.

La reunión se celebró en un contexto de gran agitación para el museo tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas, según el cual el centro cultural privilegió las "operaciones visibles y atractivas" a las mejoras en las medidas de seguridad.

Varias de las medidas de emergencia van "en la dirección correcta", pero "lamentablemente" se llevan a cabo con los mismos recursos humanos, advirtió a la AFP Bibata Ouedraogo, del sindicato SUD.

Gary Guillaud, secretario de la sección CGT-Louvre, celebró la creación del puesto de coordinador, pero también lamentó la falta de nuevos "recursos humanos".

Desde hace varios meses, las organizaciones sindicales denuncian problemas de falta de personal que complican las tareas de vigilancia del museo, que se extiende sobre 73.000 m² y alberga unas 35.000 obras, entre ellas la Mona Lisa y las estatuas que representan a la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.

Entre tanto, la investigación para encontrar las joyas robadas continúa. Cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Dos nuevos imputados por robo al Louvre tras liberar 3 sospechosos

Detienen a cinco sospechosos relacionados al robo en el Louvre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias