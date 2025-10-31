Egipto inaugura gran museo dedicado a civilización faraónica

Con gran pompa y solemnidad, El Cairo inaugurará el 1 de noviembre el tan esperado Gran Museo Egipcio, ampliamente presentado como la joya de la corona de los esfuerzos de las autoridades por modernizar la vital industria turística del país.

EL CAIRO.- Tras largos preparativos y algunas postergaciones, el Gran Museo Egipcio , consagrado a la civilización faraónica, será inaugurado este sábado en El Cairo, Egipto , en un magno evento destinado a impulsar el turismo. El recinto, con vistas panorámicas a las pirámides de Guiza y dedicado a los faraones, costó más de 1.000 millones de dólares y requirió veinte años de obras .

Las autoridades esperan recibir cinco millones de visitantes al año en este edificio contemporáneo, que alberga unas 100.000 piezas de la antigüedad egipcia, entre ellas algunas nunca antes expuestas.

Entre los principales atractivos destacan las 5.000 piezas del tesoro de Tutankamón, que por primera vez estarán reunidas en un solo lugar desde que el arqueólogo británico Howard Carter lo descubrió en 1922 en una tumba del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto.

También, la estatua de granito de 11 metros de altura del emperador Ramsés II, quien reinó hace más de 3.000 años.

Para la ceremonia se espera la asistencia de unas 80 delegaciones oficiales, entre ellas 40 encabezadas por reyes, príncipes, jefes de Estado o de gobierno, según el Ministerio egipcio de Relaciones Exteriores.

El museo fue parcialmente abierto al público hace un año, y por sus dimensiones y estructura triangular se le dio el apodo de "cuarta pirámide". Su diseño corrió por cuenta del estudio irlandés de arquitectos Heneghan Peng.

"Cuna de la civilización"

A partir de la apertura pública, el martes, los visitantes podrán descubrir 4.500 objetos funerarios de los 5.000 hasta ahora dispersos en distintas instituciones del país.

Prueba de la relevancia política del evento, el presidente Abdel Fatah al Sisi dirigió la semana pasada una reunión de alto nivel para analizar el avance de los preparativos, según se hizo saber en un comunicado oficial.

En esa reunión, el jefe de Estado insistió en la necesidad de una coordinación reforzada para garantizar una ceremonia de apertura que esté a 'la altura del prestigio de Egipto y su rol de cuna de la civilización mundial'.

"Se ha puesto el acento en la dimensión simbólica del Gran Museo Egipcio, llamado a convertirse en un polo cultural y científico de referencia a nivel internacional, y a reforzar la promoción turística de Egipto", añadió dicho comunicado.

Después de varias postergaciones debidas a la primavera árabe y más tarde la pandemia de covid-19, se fijó el 3 de julio como fecha de apertura.

Pero a última hora, en plenas tensiones en Oriente Medio y para dar al evento amplitud mundial, las autoridades prefirieron retrasar de nuevo la fecha.

15 millones de visitantes

Para alcanzar un público más amplio, el grupo United Media Services (UMS), el gigante mediático egipcio encargado del evento, dijo haber firmado un acuerdo con TikTok para dar mayor visibilidad al panorama cultural del país.

Después de años marcados por la inestabilidad política, varios atentados y la pandemia, el sector turístico, clave para la economía egipcia, se está recuperando.

Los ingresos del sector sumaron 14.400 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024, lo que representa un 34,6% más que en el año anterior, y el número de turistas alcanzó un récord pospandemia.

El país recibió a 15 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 21% más si se compara con el mismo período del año anterior.

Las autoridades esperan un total de 17,8 millones de turistas en 2025, y 18,6 millones en 2026, gracias a las visitas culturales y el turismo de balneario a lugares como Hurghada y Sharm el Sheij, en el mar Rojo.

