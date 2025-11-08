Cuatro muertos y once heridos tras aparente carrera ilegal en Tampa

Imagen de referencia de la patrulla de la Policía de Tampa.

TAMPA. – La madrugada de este sábado, una aparente carrera ilegal terminó en tragedia en Ybor City, un sector reconocido por su vida nocturna. Cuatro personas perdieron la vida y once más resultaron heridas cuando un vehículo fuera de control embistió a un grupo de peatones en plena 7th avenida.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Policía de Tampa (TPD), Lee Bercaw, alrededor de las 12:40 p.m., unidades aéreas detectaron dos autos circulando a gran velocidad por la avenida Hillsborough, rumbo a la Interestatal 275. Uno de los vehículos se desvió hacia el centro de la ciudad, donde la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) intentó detenerlo, iniciando una persecución.

TRAGEDIA Ascienden a doce los muertos, incluido un niño, por el siniestro de un avión de carga en Kentucky

Minutos más tarde, el automóvil perdió el control y terminó impactando contra la fachada del bar Bradley’s on 7th, un negocio ubicado en la calle 15 y la 7th Avenida, en una zona frecuentada por personas de la diversidad sexual y de género. El vehículo arrolló a varios peatones que se encontraban en la acera.

Tres de las víctimas murieron en el lugar y una más falleció en el hospital. Ocho personas permanecen internadas, una de ellas en estado crítico; todas son adultas mayores de 20 años.

“Fue un acto de total irresponsabilidad que costó vidas inocentes”, señaló Bercaw, quien pidió prudencia al conducir y respeto a los agentes del orden.

El conductor fue identificado como Silas Sampson, de 22 años. Fue arrestado la mañana de este sábado y ahora podría enfrentar cargos por homicidio vehicular, huir de la policía y otros delitos graves, informaron las autoridades. También señalaron que el sospechoso cuenta con antecedentes penales y violaciones previas a la ley de tránsito en el condado de Hillsborough.

Ybor City, conocida por ser un espacio de encuentro de la comunidad LGBTQ+, amaneció conmocionada, recordando que una noche de diversión puede transformarse en tragedia por decisiones imprudentes al volante.