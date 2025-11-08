Cuatro muertos y once heridos tras aparente carrera ilegal en Tampa

TAMPA. – La madrugada de este sábado, una aparente carrera ilegal terminó en tragedia en Ybor City, un sector reconocido por su vida nocturna. Cuatro personas perdieron la vida y once más resultaron heridas cuando un vehículo fuera de control embistió a un grupo de peatones en plena 7th avenida.
De acuerdo con el jefe del Departamento de Policía de Tampa (TPD), Lee Bercaw, alrededor de las 12:40 p.m., unidades aéreas detectaron dos autos circulando a gran velocidad por la avenida Hillsborough, rumbo a la Interestatal 275. Uno de los vehículos se desvió hacia el centro de la ciudad, donde la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) intentó detenerlo, iniciando una persecución.
Minutos más tarde, el automóvil perdió el control y terminó impactando contra la fachada del bar Bradley’s on 7th, un negocio ubicado en la calle 15 y la 7th Avenida, en una zona frecuentada por personas de la diversidad sexual y de género. El vehículo arrolló a varios peatones que se encontraban en la acera.
Tres de las víctimas murieron en el lugar y una más falleció en el hospital. Ocho personas permanecen internadas, una de ellas en estado crítico; todas son adultas mayores de 20 años.
“Fue un acto de total irresponsabilidad que costó vidas inocentes”, señaló Bercaw, quien pidió prudencia al conducir y respeto a los agentes del orden.
El conductor fue identificado como Silas Sampson, de 22 años. Fue arrestado la mañana de este sábado y ahora podría enfrentar cargos por homicidio vehicular, huir de la policía y otros delitos graves, informaron las autoridades. También señalaron que el sospechoso cuenta con antecedentes penales y violaciones previas a la ley de tránsito en el condado de Hillsborough.
Ybor City, conocida por ser un espacio de encuentro de la comunidad LGBTQ+, amaneció conmocionada, recordando que una noche de diversión puede transformarse en tragedia por decisiones imprudentes al volante.