Museo del Prado estrena aperturas nocturnas en Galería Central

MADRID.- El Museo del Prado, con la colaboración de Samsung, abrirá este sábado 1 de noviembre la primera planta del edificio Villanueva en una nueva apertura nocturna de la iniciativa El Prado de noche .

En esta ocasión, la novedad principal será que la pinacoteca permitirá el acceso a la Galería central con un nuevo fondo azul concebido para destacar la arquitectura histórica de Villanueva y el brillante colorido de estas pinturas.

También se podrá contemplar la nueva instalación de las esculturas de los Leoni con la incorporación de las piezas dedicadas al emperador Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal.

Las salas adyacentes de Goya, el Greco y Velázquez, también serán las protagonistas, en la sala 12 ya se puede contemplar, junto a Las menina's, el retrato de Felipe IV, a caballo, obra de Velázquez, un ejemplo extraordinario del retrato ecuestre barroco cuya reciente restauración ha permitido recuperar la riqueza cromática y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas.

Experiencia interactiva

El público podrá acceder al Prado en horario de 8:30 p.m. a 11:30 p.m.

Esta visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado y posar en el photocall diseñado para la ocasión. Así como de la oportunidad de conocer la tienda del Museo y el Café Prado en el hall de Jerónimos.

FUENTE: Europa Press