Museo del Prado estrena aperturas nocturnas en Galería Central

MADRID.- El Museo del Prado, con la colaboración de Samsung, abrirá este sábado 1 de noviembre la primera planta del edificio Villanueva en una nueva apertura nocturna de la iniciativa El Prado de noche.
El público podrá acceder al museo madrileño en horario de 8:30 p.m. a 11:30 p.m para disfrutar de las obras y de la experiencia interactiva creada por Samsung
En esta ocasión, la novedad principal será que la pinacoteca permitirá el acceso a la Galería central con un nuevo fondo azul concebido para destacar la arquitectura histórica de Villanueva y el brillante colorido de estas pinturas.
También se podrá contemplar la nueva instalación de las esculturas de los Leoni con la incorporación de las piezas dedicadas al emperador Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal.
Las salas adyacentes de Goya, el Greco y Velázquez, también serán las protagonistas, en la sala 12 ya se puede contemplar, junto a Las menina's, el retrato de Felipe IV, a caballo, obra de Velázquez, un ejemplo extraordinario del retrato ecuestre barroco cuya reciente restauración ha permitido recuperar la riqueza cromática y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas.
Esta visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado y posar en el photocall diseñado para la ocasión. Así como de la oportunidad de conocer la tienda del Museo y el Café Prado en el hall de Jerónimos.
FUENTE: Europa Press