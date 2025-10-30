jueves 30  de  octubre 2025
MUSEOS

Museo del Prado estrena aperturas nocturnas en Galería Central

El público podrá acceder al museo madrileño en horario de 8:30 p.m. a 11:30 p.m para disfrutar de las obras y de la experiencia interactiva creada por Samsung

Varias personas durante una visita al Museo del Prado la noche del 2 de marzo de 2024, en Madrid (España).

Varias personas durante una visita al Museo del Prado la noche del 2 de marzo de 2024, en Madrid (España).

Europa Press/Jesús Hellín

MADRID.- El Museo del Prado, con la colaboración de Samsung, abrirá este sábado 1 de noviembre la primera planta del edificio Villanueva en una nueva apertura nocturna de la iniciativa El Prado de noche.

En esta ocasión, la novedad principal será que la pinacoteca permitirá el acceso a la Galería central con un nuevo fondo azul concebido para destacar la arquitectura histórica de Villanueva y el brillante colorido de estas pinturas.

Lee además
La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre. 
CONTROVERSIA

Detienen a cinco sospechosos relacionados al robo en el Louvre
El Museo del Romanticismo acoge la muestra Retratadas. Estudios de mujeres sobre la cultura fotográfica del siglo XIX
MUSEOS

Museo del Romanticismo explora fotografía femenina del siglo XIX

También se podrá contemplar la nueva instalación de las esculturas de los Leoni con la incorporación de las piezas dedicadas al emperador Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal.

Las salas adyacentes de Goya, el Greco y Velázquez, también serán las protagonistas, en la sala 12 ya se puede contemplar, junto a Las menina's, el retrato de Felipe IV, a caballo, obra de Velázquez, un ejemplo extraordinario del retrato ecuestre barroco cuya reciente restauración ha permitido recuperar la riqueza cromática y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas.

Experiencia interactiva

El público podrá acceder al Prado en horario de 8:30 p.m. a 11:30 p.m.

Esta visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado y posar en el photocall diseñado para la ocasión. Así como de la oportunidad de conocer la tienda del Museo y el Café Prado en el hall de Jerónimos.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Hombres detenidos por robo en el Louvre reconocieron parcialmente los hechos

Vigilante del Louvre recuerda escuchar un gran ruido durante el robo

El Louvre reabre sus puertas tras robo de joyas valuadas en 80 millones de dólares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
ALIVIO

Miami-Dade activa plan de emergencia alimentaria ante inminente suspensión de cupones SNAP

Te puede interesar

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante una prueba de desarrollo a las 12:33 a.m.
AMENAZA RUSA

¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
SEGURIDAD

EEUU enfrenta "violencia sin precedentes" contra agentes del ICE; amenazas de muerte aumentaron 8,000%

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
CONGRESO

Senado aprueba de "forma simbólica" dos proyectos de resolución contra aranceles

Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
Migración

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela