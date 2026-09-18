viernes 18  de  septiembre 2026
MÚSICA

Shakira arranca serie de 12 conciertos en Madrid para cerrar su gira mundial

Shakira llevaba sin actuar en España desde 2018, unos años antes de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, anunciada en 2022

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP

MADRID.- La estrella colombiana Shakira arranca este viernes una serie de doce conciertos en Madrid con los que cerrará su gira mundial y que suponen también el regreso a los escenarios españoles de la artista, tras ocho años sin actuar en el país.

La "residencia" de Shakira en Madrid se extenderá hasta el 11 de octubre, según el calendario publicado por el gigante de los eventos Live Nation, su promotora en España.

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La artista de Barranquilla, de 49 años, no anunció por el momento ninguna otra fecha en Europa.

Las autoridades municipales de Madrid esperan que los conciertos de Shakira supongan un importante impacto económico para la capital española, que en mayo y junio ya acogió diez conciertos de otra gran estrella de la música latina, el puertorriqueño Bad Bunny.

Shakira llevaba sin actuar en España desde 2018, unos años antes de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, anunciada en 2022.

Para la ocasión, Live Nation ha construido un "estadio Shakira", un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

Racha histórica

La intérprete de éxitos como Hips don't lie o Waka, Waka inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada "Las mujeres ya no lloran", el título de la canción que grabó con el productor argentino Bizarrap sobre su separación de Piqué.

A principios de marzo, la multipremiada artista, autora también de la canción del último Mundial de fútbol, reunió a 400.000 fanáticos en un concierto gratuito en México. Poco después, en mayo, la cantante juntó a dos millones de personas en otro recital gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

En noviembre de 2023, la artista colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, en el que reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros (8,3 millones de dólares).

Ya había abonado 17,45 millones de euros (20 millones de dólares) al fisco español para regularizar su situación.

En mayo de este año, la justicia española ordenó a Hacienda que le devolviera más de 55 millones de euros (63 millones de dólares) tras anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011, aunque la decisión puede recurrirse.

FUENTE: Con información de AFP

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