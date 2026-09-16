miércoles 16  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Artistas abandonan tour de Ed Sheeran en apoyo a Macklemore tras polémica sobre Palestina

Finneas (hermano de Billie Eilish), los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, y el danés Lukas Graham anunciaron en redes sociales que abandonaban la gira

En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia. 

AFP/Valery Hache

LOS ÁNGELES.- Cuatro artistas que acompañaban como teloneros la gira del artista británico Ed Sheeran abandonaron el tour luego de que el rapero estadounidense Macklemore fuera apartado por sus comentarios a favor de Palestina durante una actuación en Estados Unidos.

Sheeran negó ser el responsable de la decisión de retirar a Macklemore y afirmó que fue el promotor de la gira el que tomó esa medida.

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Finneas (artista también famoso por su trabajo con su hermana, la superestrella Billie Eilish), los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, y el danés Lukas Graham anunciaron en redes sociales que abandonan la gira.

Macklemore, que abría los conciertos del "Loop Tour" de Sheeran, gritó "¡Palestina libre!" y dijo a los palestinos que "no están olvidados" durante dos conciertos a principios de este mes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

"La decisión de que Macklemore saliera de la gira fue del promotor, no mía", escribió Sheeran en una extensa publicación en Instagram. Añadió que el contrato del rapero fue rescindido por el promotor, Messina Touring Group.

Según Sheeran, las sedes de la gira "comunicaron que cancelarían los espectáculos si él seguía como telonero".

El lunes, Macklemore publicó que Sheeran y su equipo no habían sido responsables de su salida de la gira.

Sheeran dijo que mantuvo largas conversaciones con los responsables de los recintos, incluido Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium de Boston. Pero añadió que no logró resolver la situación.

Los otros artistas

Finneas ha defendido públicamente a los palestinos en el pasado. El martes publicó que "los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos". "Apoyo a Palestina y a su pueblo", agregó.

La banda Beoga, que acompaña a Sheeran en la gira, anunció que se retiraba "tras el silenciamiento de Macklemore por parte de los lobbies sionistas".

"Como miembros fundadores del movimiento Irish Artists for Palestine (artistas irlandeses por Palestina; ndlr), somos activistas comprometidos con la justicia y seguiremos siéndolo", dijo la agrupación.

Y el artista irlandés Rowe mencionó de forma similar la historia de su país para explicar su decisión de abandonar la gira.

"No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que multimillonarios utilicen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes se pronuncian contra el genocidio israelí", afirmó Rowe.

En un comunicado, Kraft dijo que el Gillette Stadium "no proporcionaría una plataforma para discursos de odio".

FUENTE: Con información de AFP

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