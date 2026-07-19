Ednita Nazario celebra nueva etapa con álbum "FuegoAlmaVida"

MIAMI.- Ednita Nazario presentó FuegoAlmaVida, una producción que representa una nueva etapa artística y personal en su extraordinaria trayectoria.

FuegoAlmaVida reúne seis temas inéditos y un séptimo tema que será revelado próximamente. Se trata de un álbum que explora la fortaleza, la transformación y las distintas etapas que deja el amor y la vida.

El material fue producido por Marcos Sánchez, George Noriega y Black Guayaba, y grabado en Puerto Rico junto a músicos de la isla.

Fuimos Fuego, una interpretación que da nombre al concepto emocional que inspira este nuevo disco, es el tema que Nazario está promocionando a la par.

"Amo mis cicatrices. Significa que he vivido y que ninguna herida acabó conmigo. Es más, me hizo más fuerte. Y eso significa este proyecto Fuego Alma Vida, lección aprendida. ¡A vivir!", expresó la cantante.

Este lanzamiento representa, además, el inicio de una nueva etapa profesional para Ednita Nazario al concretar una alianza estratégica entre el sello discográfico Rimas Entertainment e Icon Unlimited Global, la compañía de manejo y producción fundada por la propia artista y liderada por su representante, Lexter Leonardo.

La vida me cambió, composición de Mario Domm y Reyli Barba, es uno de los temas destacados.

Cerrando ciclos fue escrita por Nazario, mientras que Destrúyeme reúne por segunda ocasión a la artista con la banda puertorriqueña de rock Black Guayaba, en una colaboración que aporta una nueva dimensión sonora al álbum.

Nazario prevé una gira para promocionar el álbum en su natal Puerto Rico, así como en México, Panamá, Chile y EEUU.

FuegoAlmaVida

1. Desnuda y De Frente

2. Pa' Que Duela Menos

3. Destrúyeme

4. Fuimos Fuego

5. Cerrando Ciclos

6. La Vida Me Cambió

7. Track Loading...

El álbum, que vio la luz el 16 de julio, ya está en las plataformas musicales.