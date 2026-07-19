domingo 19  de  julio 2026
MÚSICA

Silvestre Dangond conquista el Movistar Arena de Madrid al ritmo del vallenato

Con un nuevo Sold Out en el Movistar Arena, Silvestre Dangond volvió a demostrar que Madrid es una de las grandes plazas internacionales del vallenato

Silvestre Dangond actúa en el Movistar Arena de Madrid como parte de la gira El baile de todos.

Silvestre Dangond actúa en el Movistar Arena de Madrid como parte de la gira El baile de todos.

Cortesía/ 11:11 Public Relations
Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella posan con el boleto representativo del Sold Out logrado en el Movistar Arena de Madrid.&nbsp;

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella posan con el boleto representativo del Sold Out logrado en el Movistar Arena de Madrid. 

Cortesía/ 11:11 Public Relations
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El idilio de Silvestre Dangond con Madrid se intensifica con un nuevo Sold Out en el Movistar Arena.

Había expectación desde mucho antes de que se abrieran las puertas del Movistar Arena. Miles de fans, muchos desde distintos puntos de España y Europa, acudieron a la cita con el cantante colombiano que volvió a colgar el cartel de entradas agotadas.

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El ganador del Latin Grammy llegó a la capital española con la gira El baile de todos, que reúne algunos de los grandes éxitos de su carrera junto a las canciones de El Último Baile, su más reciente álbum.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado un papel fundamental en la expansión internacional del vallenato, acercando este género a nuevas audiencias a través de colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Grupo Frontera, Manuel Turizo, Morat, Carín León, Nicky Jam, Maluma o Emilia, sin perder de vista las raíces que definen la identidad musical colombiana.

En este regreso a Madrid volvió a compartir escenario con Juancho de la Espriella, considerado uno de los acordeoneros más influyentes del vallenato y compañero de algunas de las etapas más emblemáticas de su carrera.

“Volver a llenar el Movistar Arena de Madrid es una bendición que nunca voy a dar por sentada. Lo que vivimos esta noche fue una verdadera fiesta, con un público que nos abrió el corazón de par en par. Aquí hay muchísimos latinoamericanos que, durante años, han mantenido viva nuestra música y nos han hecho sentir como en casa. Compartir con ellos, con sus familias y con tantos españoles que también se han enamorado del vallenato, es un privilegio inmenso. Gracias por recibirme siempre con tanto cariño. Madrid ya hace parte de mi historia y de mi corazón", expresó Silvestre Dangond a través de un comunicado.

Sin necesidad de grandes artificios, Dangond volvió a demostrar que su mayor fortaleza reside en la conexión que establece con el público. Entre canción y canción hubo espacio para agradecer el cariño que siempre recibe en España, recordar sus anteriores visitas a Madrid y celebrar el crecimiento que ha experimentado el vallenato en los escenarios europeos.

La banda sonó con la contundencia y el virtuosismo que caracterizan al vallenato con De la Espriella como pieza esencial de un sonido que mantiene viva la esencia de ese sonido, mientras Dangond alternaba momentos de celebración con otros más íntimos.

El lleno absoluto del Movistar Arena confirma el auge que vive la música colombiana en España y el lugar que ocupa el artista dentro de la escena latina internacional.

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