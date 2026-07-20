Seis detenidos y seis expulsados durante el último partido del Mundial en el Hard Rock Stadium

Ilustración fotorrealista de un arresto en el Hard Rock Stadium durante el Mundial FIFA 2026.

MIAMI. - Seis personas fueron detenidas y otras seis expulsadas del Hard Rock Stadium el sábado durante el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra, un encuentro que reunió a 58.946 aficionados en Miami Gardens, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

La autoridad policial detalló que los arrestos y las expulsiones se produjeron durante el compromiso deportivo, sin que hasta el momento se hayan divulgado los cargos formales contra los detenidos ni las circunstancias específicas de cada caso.

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Las autoridades tampoco precisaron si los expulsados enfrentarán sanciones adicionales o si su salida obedeció únicamente a incidentes registrados dentro del estadio.

El operativo se enmarcó en el despliegue de seguridad que acompañó a los siete partidos asignados al recinto durante el torneo, en coordinación con la FIFA y los organismos locales.

Cierre de una sede mundialista

El duelo entre franceses e ingleses fue el séptimo y último partido de la Copa Mundial disputado en el Hard Rock Stadium, identificado por la FIFA como Miami Stadium durante el certamen.

Antes de este encuentro, el recinto de Miami Gardens fue escenario de cuatro juegos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos.

Con capacidad oficial de 64.478 espectadores para el Mundial, el estadio del condado Miami-Dade se consolidó como una de las principales sedes del primer torneo con 48 selecciones.

Un recinto con antecedentes

El Hard Rock Stadium ya había sido escenario de incidentes de seguridad en eventos futbolísticos de gran convocatoria.

La final de la Copa América 2024, entre Argentina y Colombia en el mismo recinto, derivó en escenas caóticas en los accesos, con 27 detenciones y 55 expulsiones, de acuerdo con los reportes de las autoridades locales de aquel momento.

El balance del sábado, con seis arrestos y seis expulsiones frente a una asistencia de 58.946 personas, resultó considerablemente menor y transcurrió sin que se reportaran aglomeraciones graves en las entradas.

El partido por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium puso fin a la actividad mundialista en el sur de la Florida, una de las regiones que concentró mayor afluencia de aficionados durante las semanas del torneo.