Educador venezolano gana Premio Internacional Mara de Oro

“La verdad me siento muy honrado, pero más aún me siento muy afortunado por tener la posibilidad de trabajar en algo que realmente me apasiona”, expresó el docente en un comunicado.

Durante su carrera, el profesor Saturno ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia académica y la promoción del conocimiento. Desde su incursión en el mundo de la educación, ha cultivado un legado inspirador marcado por su pasión en la enseñanza y su constante búsqueda de la innovación pedagógica.

“Creo que la inspiración me llegó de parte de mi padre, quien se desempeñó como profesor de medicina de la Universidad Central de Venezuela por más de 20 años. Yo comencé a dar mis primeros pasos como docente en Relaciones Laborales en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2006”, relató Saturno Troccoli.

Gustavo Saturno Troccoli-2-cortesía.jpg El educador venezolano Gustavo Saturno Troccoli. Cortesía/Vía Berta Piñango

Su influencia no se limita al aula, también ha contribuido al conocimiento en su campo. En el año 2009, publicó un libro en la Universidad Católica Andrés Bello sobre la relación de trabajo del cual se siente particularmente orgulloso.

“Se trató de mi trabajo de grado para poder optar al título de especialista en Derecho Mercantil en la Universidad Central de Venezuela. A partir de entonces, me he tratado de mantener siempre escribiendo y tengo varios trabajos publicados en diversas editoriales y revistas especializadas en relaciones laborales”, manifestó.

El profesor Saturno reside actualmente en Panamá, lugar al que se mudó con su familia desde el año 2016. Desde entonces, se ha desempeñado como docente de Relaciones Laborales en la Universidad Interamericana de Panamá y en la Universidad del Istmo.

En 2019, se tituló como Magister en Derecho Laboral en la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá, alcanzando la mención Suma Cum Laude y el puesto de honor número dos de la promoción 2019, de la institución académica.

En el año 2021, obtuvo su especialización en Educación Superior en la Universidad Hosanna de Panamá, en la que le fue concedido el certificado de honor al mérito por excelencia académica Magna Cum Laude (Guillermo Endara Galimany).

Ese mismo año, fue también galardonado con el premio internacional Huellas del Istmo, el cual constituye un reconocimiento público que se concede a aquellas personas de la comunidad panameña que sean inspiración y referentes de éxito por su experiencia profesional en el área que se dedican y, sobre todo, porque logran trascender e impactar en los objetivos de desarrollo sostenible de la nación panameña.

El profesor Saturno admite que para los docentes ha sido un gran desafío adaptarse a las nuevas tecnologías, sobre todo, a partir de la pandemia del COVID-19. “Afortunadamente, la Universidad del Istmo de Panamá, donde trabajo actualmente, siendo una institución académica que utiliza tecnología de punta en sus procesos de enseñanza, también se ocupa de capacitar y acompañar a sus profesores en tales procesos. Pienso que la clave está en la capacitación de los docentes y ese es un trabajo que debe ser impulsado, principalmente, por las propias universidades”, indicó el especialista en Educación Superior.

“A lo largo de toda mi carrera académica, he tratado de hacerlo lo mejor posible. Por eso, aún en aquellos casos en que pude haberme equivocado, siempre tuve la intención de hacerlo bien. Mi mensaje no podría ser otro que el de agradecer a todas aquellas personas que me han ayudado en estos 17 años. Estudiantes, profesores, mentores, personal administrativo y tanta gente buena que siempre ha estado allí para estimularme y hacer posible mi trabajo”, dijo el venezolano acerca del mensaje que quiere dejar en sus alumnos y personas cercanas en el plano laboral.

