viernes 8  de  mayo 2026
Béisbol

Béisbol japonés estudia castigar swings peligrosos tras grave accidente de venezolano con árbitro

El béisbol japonés analiza sancionar swings peligrosos tras el accidente que dejó inconsciente a un árbitro golpeado por el bate del venezolano José Osuna.

El venezolano Jose Osuna del Tokyo Yakult Swallows en Japón&nbsp;

El venezolano Jose Osuna del Tokyo Yakult Swallows en Japón 

Beisboljapones.com
Por Pedro Felipe Hernández

La Nippon Professional Baseball analiza implementar sanciones contra los bateadores que realicen swings considerados peligrosos, luego del grave accidente que dejó inconsciente a un árbitro durante un partido disputado en Tokio.

El incidente ocurrió el pasado 16 de abril cuando el umpire Takuto Kawakami recibió un fuerte golpe en la cabeza tras un swing accidental del venezolano José Osuna, jugador de los Tokyo Yakult Swallows.

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Según medios japoneses, Kawakami, de 30 años, continúa hospitalizado en cuidados intensivos y todavía no ha recuperado la conciencia después de haber sido sometido a una cirugía de emergencia.

El accidente generó una fuerte preocupación dentro del béisbol japonés y abrió un debate sobre la seguridad de los árbitros detrás del plato. De acuerdo con reportes del diario Asahi Shimbun, la NPB estudia introducir una normativa que permita advertir o incluso expulsar a jugadores cuyos swings representen un riesgo para oficiales o rivales.

La nueva regla podría entrar en vigor antes de que termine la temporada actual.

Tras el accidente, Osuna utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente por lo ocurrido.

“Lamento mucho lo sucedido hoy cuando mi bate golpeó al árbitro principal. Espero que esté bien, lo siento de verdad”, escribió el venezolano en X.

Como primera medida inmediata, la NPB aprobó apenas dos días después del incidente una regla obligatoria para que todos los árbitros utilicen casco protector durante los encuentros. Kawakami llevaba máscara facial y gorra de béisbol al momento del impacto, pero no un casco completo.

El caso ha provocado un intenso debate sobre las medidas de seguridad en el béisbol profesional japonés y podría derivar en cambios históricos dentro de la liga.

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