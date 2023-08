Abren convocatoria de premios para mujeres líderes en Miami

MIAMI .- El Condado de Miami-Dade está aceptando nominaciones para la trigésimo quinta entrega anual de los Premios "In the Company of Women" [En Compañía de Mujer por su traducción], que buscan reconocer los logros de mujeres líderes excepcionales que han dado forma a este territorio de la Florida.

Ceremonia anual

La ceremonia de entrega de premios se celebra cada año en marzo para conmemorar el Mes de la Historia de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.

Presentados por el Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos, en asociación con la Comisión de Mujeres y la Fundación de Parques de Miami-Dade, los premios "In the Company of Women" constituyen una tradición consagrada, con más de tres décadas, del Condado de Miami-Dade en honor y celebración de las mujeres que han demostrado desarrollo profesional.

Categorías

Son varias las aristas profesionales que toma en cuenta el condado para los premios "In the Company of Women", entregados a mujeres que han demostrado desarrollo profesional, responsabilidad comunitaria, contribución al progreso, liderazgo y visión de las mujeres, y promoción del pluralismo:

Mujer destacada en las artes y el entretenimiento

Mujer destacada en negocios y economía

Mujer Destacada en Comunicación y Literatura

Mujer destacada en educación e investigación

Mujer destacada en el gobierno y la ley, funcionaria electa

Mujer destacada en el gobierno y el derecho, no elegida

Mujer Sobresaliente en Salud y Servicios Humanos

Mujer destacada en ciencia y tecnología

Mujer destacada en deportes y atletismo

Joven Profesional Sobresaliente (debe tener 40 años o menos)

Premio Espíritu Comunitario

Premio a Pionera en Alcaldía

De acuerdo con el comunicado de apertura de esta convocatoria, las nominaciones con materiales de apoyo deben enviarse en línea antes de las 11:59 p.m. del 21 de agosto de 2023.

Asimismo, las nominaciones que no incluyan los elementos solicitados y / o no cumplan con la fecha límite de solicitud, serán automáticamente descalificadas.

Vale recordar además que las ganadoras anteriores de un premio "In the Company of Women" no son elegibles. Un comité de líderes comunitarios, incluidas ganadoras anteriores del premio "In the Company of Women", revisará los paquetes de nominación y seleccionará a los ganadores de los premios.

Entre las mujeres notables que han sido premiadas se incluyen rostros famosas de una variedad de sectores: la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, Frederica Wilson, Debbie Wasserman Schultz, la filántropa Adrienne Arsht, la leyenda de la salsa Celia Cruz, la artista ganadora del premio Grammy Gloria Estefan y la filántropa Darlene Boytell-Pérez, entre otras.

DIARIO LAS AMÉRICAS comparte este listado de las ganadoras de la edición de 2022 de estos premios, que fueron entregados el jueves 10 de marzo de 2022 en el Coral Gables Country Club, de Coral Gables, en un evento iniciado con una recepción ,seguida de una cena.

Premio a Pionera en Alcaldía

Penny S. Shaffer, PhD, Market President, South Florida, Florida Blue

Mujer destacada en las artes y el entretenimiento

Marjorie Hahn, Musical & Executive Director, South Florida Youth Symphony

Mujer destacada en negocios y economía

My “Maggie” Vo, CFA, Managing General Partner and Chief Investment Officer, Fuel Venture Capital

Mujer Destacada en Comunicación y Literatura

Nancy Ancrum, Editorial Page Editor, Miami Herald

Mujer destacada en educación e investigación

Caroline A. Lewis, Founder & Senior Climate Advisor, The Cleo Institute

Mujer destacada en el gobierno y la ley, funcionaria electa

Honorable Eileen Higgins, Miami-Dade County Commissioner, District 5

Mujer destacada en el gobierno y el derecho, no elegida

Darlene M. Fernandez, P.E., Assistant Director of Traffic Services, Traffic Signals and Signs Division, Miami-Dade County Department of Transportation and Public Works

Mujer Sobresaliente en Salud y Servicios Humanos

Loreen Chant, President and Chief Executive Officer, Health Foundation of South Florida

Mujer destacada en ciencia y tecnología

Margaret A. Pericak-Vance, PhD, Director, John P. Hussman for Human Genomics and Executive Vice Chair, Dr. John T. Macdonald Foundation, Department of Human Genetics, University of Miami

Mujer destacada en deportes y atletismo

Caroline O’Connor, Chief Operating Officer, Miami Marlins

Joven Profesional Sobresaliente (debe tener 40 años o menos)

Loren Parra, Director of Public Affairs, The Miami Foundation

Premio Espíritu Comunitario

Kerry-Ann Royes, CEO, YWCA South Florida