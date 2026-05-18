lunes 18  de  mayo 2026
POLÉMICA

Adam Driver evade pregunta sobre presuntos enfrentamientos con Lena Dunham

Dunham, guionista, directora y actriz de la serie Girls, acusó al actor de Star Wars de haber sido brusco con ella durante su primera escena de sexo

Driver tambi&eacute;n se encuentra promocionando Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Driver también se encuentra promocionando "Star Wars: El ascenso de Skywalker".

Piero Oliosi/Europa Press

CANNES.- Luego de las polémicas declaraciones de Lena Dunham, el actor estadounidense Adam Driver desestimó el domingo las acusaciones de comportamiento agresivo en el set de la serie de televisión Girls, declarando: "No tengo comentarios al respecto. Me lo guardo todo para mi libro".

Dunham, guionista, directora y actriz de la serie, acusó al actor de Star Wars y Marriage Story de haber sido brusco con ella durante su primera escena de sexo. "Me empujó de un lado a otro", escribió en sus nuevas memorias, Famesick.

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"No es que me sintiera violada", escribió Dunham, sino que sintió que había "perdido autoridad como directora".

En otra ocasión, alegó que Driver "lanzó una silla contra la pared junto a mí" cuando se enfadó con ella por olvidar sus diálogos durante un ensayo, y la insultó repetidamente.

La exitosa serie Girls, que se emitió durante seis temporadas hasta 2017, trataba sobre una escritora egocéntrica y su novio Adam, interpretado por Driver, y su relación tóxica e intermitente. A menudo parecía reflejar la propia vida de Dunham.

Paso por Cannes

Driver, casado con la actriz Joanne Tucker, zanjó el tema cuando le preguntaron al respecto en el Festival de Cannes, donde protagoniza el nuevo thriller policíaco de James Gray, Paper Tiger.

Este apasionante drama sobre una familia común que cae bajo el yugo de la mafia rusa en Nueva York compite por la Palma de Oro, el máximo galardón del festival.

Gray, el director estadounidense de The Yards y Little Odessa, afirmó que la "crisis de la masculinidad" —un tema recurrente en el festival— no era nada nuevo. "Sófocles ya hablaba de esto hace 2500 años."

"Lo que sí es reciente es la idea del hombre fuerte e impecable. Eso es de los últimos 100 años. Es de lo que tenemos que alejarnos y recuperar la complejidad de lo que significa ser un ser humano. Eso es lo que he intentado hacer", declaró a la prensa.

Gray también afirmó que su película era una crítica a la naturaleza a menudo "transaccional" de Estados Unidos. "Como el actual presidente estadounidense, que es un síntoma de lo que digo. Totalmente transaccional. Ya sabes, ¿cómo puedo ganar más dinero?".

"Esta mentalidad lo abarca todo, ¿y qué efecto tiene en nuestras almas? Si les dices a los jóvenes que no importa si son buenas personas o no... los dejas a la deriva", dijo.

Por eso, explicó Gray, ambientó la película a mediados de los años 80. "Fue el comienzo del momento en que el mercado se convirtió en dios".

FUENTE: AFP

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