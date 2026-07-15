Aitana pide que Rosalía actúe en medito tiempo de la final del Mundial

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MADRID.- La cantante Aitana ha pedido en las últimas horas a través de su perfil en la red X que Rosalía se una a los artistas que actuarán en la gran final del Mundial de fútbol que tendrá lugar este domingo y en el que España se enfrentará a Inglaterra o Argentina.

"Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representandoooooooo (a España)", ha escrito la artista catalana en su mensaje, que ha acompañado del símbolo de la bandera española.

Está previsto que la final acoja actuaciones de figuras como Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber en el espectáculo que tendrá lugar en el descanso entre las dos partes del partido, con una duración de 11 minutos.

"Bfffff, vaya día el domingo, vaya día!", concluye el mensaje de Aitana ante la tensión y el nivel de expectación por esta cita deportiva y musical.

Medio tiempo musical

Según especificó la FIFA en nota de prensa hace una semana, en el que será el primer show de medio tiempo en la historia del Mundial de fútbol, también están previstas las apariciones de Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, que es un coro formado por alumnos de un colegio público de primaria de Nueva York.

Precisamente a Rosalía se la ha podido ver apoyando a La Roja como parte del público que asistió al SoFI Stadium de Los Ángeles en el encuentro que España disputó contra Austria, junto a otros dos españoles de talla internacional como los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.

La cantante y compositora se encuentra actualmente inmersa en el tramo latinoamericano de la gira de presentación de su aclamado disco Lux (2025), con compromisos tanto por delante como por detrás de la fecha de la final. Así, está previsto que actúe el 16 y 18 de julio en Bogotá y el 24, 25, 27 y 29 de julio en Santiago de Chile.

FUENTE: EFE