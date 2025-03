El Festival de Cine de Miami reúne talento internacional y buen cine cubano

Esta edición abre con Meet the Barbarians, dirigida por la aclamada cineasta Julie Delpy, quien estará presente en la ceremonia inaugural y recibirá el Premio al Impacto. Por otro lado, el festival cerrará con On Swift Horses, dirigida por Daniel Minahan, el sábado 12 de abril.

Entre los estrenos más esperados se encuentran Another Simple Favor y The Salt Path, protagonizada por Jason Isaacs y Gillian Anderson. Además, Know Me - The Untold Miami Bath Salts Phenomenon, del director Edison Jean, rodada en Miami, promete generar gran interés. También se proyectará The Wedding Banquet, con Bowen Yang y Lily Gladstone.

Los eventos tendrán lugar en diversas sedes de Miami, como el Silverspot Cinema, Coral Gables Art Cinema, y el Adrienne Arsht Center’s Knight Concert Hall. Además, el festival ofrecerá clases magistrales con líderes de la industria, paneles de discusión y oportunidades de networking para cineastas y entusiastas del cine.

Homenajes y reconocimientos

El Festival de Cine de Miami también rendirá homenaje a figuras destacadas de la industria cinematográfica:

Paul Feig recibirá el Precious Gem Award en una proyección especial de su película Another Simple Favor, seguida de una grabación en vivo del podcast Happy Sad Confused.

Mark Duplass será galardonado con el Impact Award tras la proyección de su programa Good American Family.

Roger Ross Williams recibirá el Impact Award por su documental Stamped from the Beginning.

Billy Zane, recordado por su papel en Titanic, será honrado con el premio Art of Light por su actuación en Waltzing with Brando.

Melanie Lynskey recibirá el Precious Gem Award y participará en una conversación sobre su carrera, destacando su trabajo en Yellowjackets, Don't Look Up y The Last of Us.

En español y “en cubano”

El Festival de Cine de Miami tiene un sitio especial para el cine iberoamericano, cuya programación de este año cuenta con la curaduría de Ivonne Cotorruelo. Por su parte, Alejandro Ríos estará a cargo de Spotlight on Cuba, que resalta lo mejor del cine cubano contemporáneo.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Ríos se remontó a los comienzos del festival y su importancia como vitrina para el cine cubano en el exilio o prohibido dentro de la isla.

“En el desarrollo de la presencia del cine cubano en los 42 años del festival —estamos hablando del comienzo, en los años 80, cuando había una incomunicación casi total entre Cuba y su diáspora en la ciudad prominente de su exilio, que es Miami— directores como Orlando Jiménez Leal, León Ichaso y Jorge Ulla, que son tres de los clásicos, estrenaban sus películas en el Festival de Cine de Miami. Era el lugar donde tenían la satisfacción de ver que su público disfrutaba de películas relacionadas con el tema cubano”, recordó.

Como planteó el crítico de cine, “con el tiempo todas estas distancias se fueron acercando, gracias al desarrollo tecnológico, y también a muchos directores que se fueron exiliando, como el caso de Sergio Giral”.

En la actualidad, dijo con satisfacción que “los jóvenes encuentran el nicho que no tienen en Cuba, es decir, esos directores que han estado cancelados, prohibidos en Cuba, que han sufrido represión, han podido presentar su obra en el Festival de Cine de Miami. Y muchos directores que al final tuvieron que salir de Cuba y hacen películas en el exilio con temas que tienen que ver con Miami, también se presentan en el festival. Es la capital para presentar cine cubano, y a veces desde aquí nace el interés de otros festivales”.

"Spotlight on Cuba es el programa que me honra presentar desde hace dos o tres años, gracias a la confianza que ha depositado en mí Miami Dade College y la dirección del festival. Tenemos 8 películas. Hay de ficción, como Adiós Cuba, de Rolando Díaz, Malecón, de Larrazábal, y Cherri, de Fabián Suárez, tres películas sumamente interesantes y que se asoman a Cuba de una manera muy especial, muy desprejuiciada", subrayó.

En los documentales citó Chirino, de Jorge Soliño, que aborda la carrera del reconocido cantante y cómo la música narra también la historia del exilio. Sobre La eterna noche de Cuba, del director norteamericano Jordan Allott, reveló que “es un testimonio estremecedor de lo que ocurrió después de la rebelión del 11 de julio de 2021”.

“Está Miguel Coyula con su documental Crónicas del absurdo, con años grabándole clandestinamente a la Seguridad del Estado cuanta entrevista él y su pareja, Lynn Cruz, se han visto conminados a responder. También Isla familia, dirigido por Claudia Calviño —una importante productora— y Abraham Jiménez Enoa, un periodista independiente, entre los fundadores de El Estornudo. Es una historia de amor en tiempos del COVID, porque tuvieron que filmar con teléfono, y se vieron atrapados en Cuba hasta que les dieron la salida y terminaron exiliados en España como tantos artistas cubanos de importancia”, agregó.

Asimismo, recomendó el documental Hablando con Chago, de Emilio Oscar Alcalde, “sobre uno de nuestros intelectuales más singulares, Santiago Rodríguez, que tiene libros tremendos sobre Miami y que es uno de los conocedores más sabios de cine norteamericano, y también de las rumberas cubanas”. Y sumó: “Es un documental memorable sobre su oficio, sobre su vida, su amistad con Antonia Eiriz, un documental muy emotivo”.

“Todos se exhiben en el Koubek Center, salvo Chirino, que estará en el Olympia Theater, y de hecho este es el regreso del festival a ese teatro, al Gusman Center, que era la sede original”, indicó.

En torno a la relevancia del cine como testigo de la realidad en la isla, Ríos afirmó que, aunque es un lugar común, “una imagen vale por mil palabras”.

“La realidad cubana es la que es contrarrevolucionaria. Pones una cámara en la calle y lo que ves es una realidad apocalíptica. Creo que el cine cubano va a servir mucho para hacer el resumen de la historia de Cuba cuando esta pesadilla algún día concluya”, enfatizó.

“Vamos por el año 66 de este holocausto muy particular, y el cine ha ayudado mucho a entender a Cuba. Ahora mismo, cuando los holandeses ven Crónicas del absurdo piensan: ‘¿Pero eso está ocurriendo allí?’ Todavía hay personas que tienen delirio con el castrismo, el fidelismo, el guevarismo, y creo que la realidad del cine cubano echa por tierra todo este fraude”, añadió.

Y acotó: “Hay que regresar al cine cubano cuando se haga la historia de Cuba para no seguir tergiversándola y aproximarnos a la realidad. Y ese es uno de los méritos, no está hecho como un periódico para darte lecciones ni cómo tenemos que vivir, sino para mostrar la percepción de la realidad”.

Las entradas para los eventos del Festival de Cine de Miami 2025 están disponibles en: miamifilmfestival.com/attend/ticketing/