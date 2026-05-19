"Amarga Navidad", séptimo intento de Almodóvar para llevarse la Palma de Oro

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

CANNES.- Con Amarga Navidad, que se presenta este martes en Cannes, Pedro Almodóvar aspira a alzarse con la Palma de Oro, después de haberlo intentado seis veces en ocasiones anteriores, desde su primera selección con Todo sobre mi madre, hace más de 25 años.

Aunque Cannes ha premiado varias veces sus obras, como al mejor actor en Dolor y gloria (2019) o al mejor guión e interpretación femenina por Volver (2006), al cineasta español se le resiste el máximo galardón del festival de cine francés.

Además de presentar varias de sus películas más destacadas, Almodóvar, de 76 años, ha formado parte en dos ocasiones del jurado de la muestra, en 1992 como miembro, y en 2017, como presidente.

"Todo sobre mi madre" (1999)

A pesar de lo que auguraban todas las quinielas, Todo sobre mi madre no consiguió la Palma de Oro, que fue para Rosetta, de los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne. Almodóvar tuvo que contentarse con el premio a la mejor dirección.

De aquella primera experiencia, el director manchego tiene un "recuerdo maravilloso", puesto que el filme gustó tanto al público como a la crítica, "lo que no es frecuente", dijo en aquella época. "Sentir en directo el amor del público fue especialmente emocionante", recordó.

"Volver" (2006)

En 2006, fue el británico Ken Loach, con El viento que agita la cebada quien le arrebató el premio y Volver se quedó con el galardón al mejor guión y la distinción colectiva a la mejor interpretación femenina, donde figuraban, entre otras, Penélope Cruz y Carmen Maura.

Al final de la proyección de Volver, Almodóvar vivió uno de los momentos más emotivos en la Croisette: "Fue cuando sequé las lágrimas de emoción que inundaban el hermoso rostro de Penélope Cruz", rememoró.

"Los abrazos rotos" (2009)

Tres años más tarde, Almodóvar regresó a la alfombra roja de Cannes con Penélope Cruz, su actriz predilecta. En aquella ocasión, estaban en liza, entre otros, Quentin Tarantino, Ken Loach, Elia Suleiman y Marco Bellocchio.

Pero la máxima recompensa ese año fue para La cinta blanca, del austríaco Michael Haneke.

"La piel que habito" (2011)

Por primera vez con un filme sin Penélope Cruz, el cineasta español lo intentó con La piel que habito, protagonizada por Elena Anaya y Antonio Banderas. En la selección sobresalieron una vez más los cineastas asiduos al certamen, como los hermanos Dardenne y el estadounidense Terrence Malick que, con El árbol de la vida, se llevó la máxima recompensa.

El director de fotografía de la película, José Luis Alcaine, colaborador habitual de Almodóvar, ganó el premio Vulcain al mejor artista técnico.

"Julieta" (2016)

De nuevo el cineasta manchego compitió frente a los hermanos Dardenne y Ken Loach, además del brasileño Kleber Mendonça Filho, Xavier Dolan y Jim Jarmusch. El británico, con su drama social Yo, Daniel Blake, le arrebató por segunda vez la Palma de Oro.

De aquella edición, Almodóvar recuerda que él mismo se sorprendió de que la "formidable" Toni Erdmann de la alemana Maren Ade se fuera con las manos vacías. El premio es el fruto "de la decisión de nueve personas" del jurado y a veces "no corresponde al gusto de los espectadores o de la prensa", admitió.

"Dolor y gloria" (2019)

En la cinta más introspectiva de Almodóvar hasta entonces, Antonio Banderas interpreta a un cineasta solitario en el crepúsculo de su carrera, mientras Penélope Cruz encarna a la madre del director.

Ese año, la cinta de Almodóvar estaba, durante todo el festival, entre las favoritas para ganar... hasta que en los últimos días se proyectó Parásitos, el thriller surcoreano que se llevó finalmente la Palma de Oro e hizo historia luego en los Óscars.

Banderas, quien no escondió una cierta "amargura" porque su mentor no fuera premiado en Cannes, se llevó el premio a la mejor interpretación masculina.

"Amarga Navidad" (2026)

Almodóvar vuelve con un filme centrado en un cineasta, esta vez con problemas de inspiración. El argentino Leonardo Sbaraglia, con su barba y su pelo rizado canoso, da vida al alter ego del director manchego. Completan el reparto Bárbara Lennie, Victoria Luengo y Aitana Sánchez-Gijón.

En medio de espectaculares imágenes de Lanzarote, en las islas Canarias, la historia invita a reflexionar sobre la autoficción y el uso que hacen los creadores de la realidad de su entorno en sus obras.

FUENTE: AFP