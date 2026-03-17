martes 17  de  marzo 2026
PREMIOS

El Salvador brilla en los Óscar con el talento de Los Llanteros 503

The Singers, ganador del Óscar al mejor cortometraje de acción real, contó con la intervención de integrantes del grupo de trabajadores salvadoreños

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Los Llanteros 503, grupo oriundo de El Salvador 

Cortesía / llanteros503 / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La reciente edición de los premios Óscar destacó la participación de la comunidad de El Salvador radicada en el Valle de San Fernando, California. El cortometraje The Singers resultó ganador en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real, compartiendo el galardón en un empate técnico con la producción Two People Exchanging Saliva.

La obra contó con la intervención de integrantes del grupo Los Llanteros 503, un colectivo de trabajadores salvadoreños que ha ganado notoriedad por su contenido en plataformas digitales.

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Entre los participantes destaca la figura de "el Tío Rigo", quien asistió formalmente a la ceremonia de premiación el pasado domingo 15 de marzo, representando al sector de trabajadores migrantes en la industria del entretenimiento.

The Singers es un cortometraje estadounidense dirigido por Sam A. Davis. La película, que cuenta con un elenco descubierto a través de videos virales y casting callejero, sigue a un grupo de hombres oprimidos en un bar, que encuentran conexión y catarsis a través de un concurso de canto improvisado.

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Proceso de selección

El contacto entre la producción cinematográfica y el grupo se dio de manera directa a través de canales digitales. Según declaraciones brindadas a la cadena ABC News, el acercamiento inicial fue recibido con cautela por los integrantes del equipo.

“Mi hermano, de hecho, George Jr, fue quien recibió el correo y me dijo 'Hombre, recibí este correo de estas personas, ¿quieres darle un vistazo?' Y sí, era una película real que estaban pensando hacer”, relató Bill, miembro de Llanteros 503.

La participación de Rigo, quien ejecuta una secuencia de baile en el filme, fue señalada por la dirección del proyecto como un elemento de alto valor narrativo. El intérprete detalló que la eficiencia durante el rodaje fue clave para asegurar su posición en el montaje final.

“Solo grabamos una vez y dijeron ‘corte, perfecto’”. Solo lo hice una vez, no lo repetí. Cuando terminamos la escena, todos dijeron: ‘¿eso es todo?’ y comenzaron a hacer esto (aplaudir). Fue un momento muy importante para mí”, recordó.

Asimismo, Rigo subrayó la validación recibida por parte de los responsables del proyecto: “Cuando grabé llegó el director y el productor, se acercaron a mí y me dijeron: ‘créeme, tu parte de la película es la que más nos gusta’”.

Los Llanteros 503

El grupo se originó de forma espontánea durante las jornadas laborales de mantenimiento automotriz en Estados Unidos. Lo que comenzó como un registro documental del trabajo diario, evolucionó hacia la creación de coreografías y contenido de humor.

De acuerdo con sus fundadores, la iniciativa surgió cuando, durante un día de labores, se decidió registrar un baile de mambo mientras se realizaban tareas de cambio de neumáticos.

Actualmente, el colectivo es reconocido por integrar elementos de la cultura popular y tendencias digitales en su entorno profesional. Esta fórmula de autenticidad, que incluye la participación recurrente de sus clientes, les ha permitido transitar desde la visibilidad en redes sociales hacia plataformas de prestigio internacional como la gran pantalla.

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