Guillermo Francella, ícono del cine, recibe el Platino de Honor

RIVIERA MAYA.- El actor argentino Guillermo Francella afirma que no le ha temido a arriesgarse a lo largo de su carrera.

El protagonista de El Encargado recibirá el Premio Platino de Honor en la decimotercera edición de la gran fiesta del cine iberoamericano.

Los Premios Platino 2026 se entregan el sábado, 9 de mayo, en la Riviera Maya, México.

“Amo este premio. He ido a varias galas. Estuve en Marbella. En Punta del Este, en Madrid, ahora aquí en Xcaret. Esta locación que la conocí a nivel turístico cuando venía con mi familia, que siempre me fascinó. Y ahora, llevar a cabo esta gala en homenaje al universo hispanohablante. Fantástica, es algo que es digno de aplaudir, y es nuestro Oscar, como digo yo”, expresó Guillermo Francella a los medios horas antes de recibir el galardón.

“Es un reconocimiento al camino andado y eso tiene otra profundidad”, agregó.

El actor también está nominado en esta edición en la categoría de mejor interpretación masculina por Homo Argentum.

A la pregunta sobre su versatilidad interpretativa, respondió:

“Me emociona mucho, ustedes hablaban del modo camaleónico que trato de manejar en mi personaje, pero que siempre amé. Yo creo que lo que más me ha movilizado es tomar riesgos con personajes que sean bien heterogéneos entre sí, bien antagónicos entre sí, pero que no olviden esa identificación con la gente, con el público. Personajes que tienen que ver con lo popular, que me representa a mí. Y es lo que he tratado siempre de lograr con un humor blanco para niños o con más profundidad, pero que siempre tenga eso que cada uno de ustedes, desde el ciudadano de a pie hasta el más intelectual pueda identificarse”, expuso.

Francella recordó que antes de ser actor se formó como periodista en un intento de ganarse la vida, pero no resultó. Lo suyo era la actuación y lo sigue siendo.

“Cuando terminé mi colegio de segundo año, lo único que me gustaba era el teatro, pero iba a ser muy difícil poder vivir de la profesión, que lo fue, me costó mucho pero después lo pude hacer. Entonces sentía que en el periodismo había algo de la actuación. No en el escrito, en el oral, en estar frente a una cámara. Y me encantó, me recibí y todo. Me fui a trabajar a una revista y fui despedido en poquito tiempo, no por incapacidad”, contó.

Sobre el arte de hacer reír, aseguró que no se estudia ni se adquiere.

“La gracia es innata. Yo creo que es algo que no se puede adquirir. O eres soso o eres gracioso”.

El Platino de Honor 2025 recayó en Eva Longoria. Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura y Diego Luna son otras figuras que han recibido esta distinción en recientes ediciones de los Premios Platino.