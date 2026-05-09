sábado 9  de  mayo 2026
JUSTICIA

Desestiman demanda contra Will Smith por acoso sexual

El juez alegó que el demandante no contaba con las suficientes pruebas para demostrar que Smith o sus compañeros de gira habían ingresado su habitación en Las Vegas

El actor y rapero estadounidense&nbsp;Will Smith&nbsp;actúa en el escenario durante el festival Cabaret Vert en Charleville-Mézières el 17 de agosto de 2025.&nbsp;

El actor y rapero estadounidense Will Smith actúa en el escenario durante el festival "Cabaret Vert" en Charleville-Mézières el 17 de agosto de 2025. 

AFP/Francois Nascimbeni
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de diversas polémicas, Will Smith obtiene una victoria. El Tribunal Superior de California en Los Ángeles desestimó la demanda que el violinista Brian King Joseph, de 32 años, presentó contra el rapero y actor acusándolo de acoso y despido injustificado.

Según información del medio La Vanguardia, el juez que llevaba el caso consideró que las solicitudes del músico no cumplian con los estándares legales que constituyen el delito de acoso sexual.

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Además, la autoridad alegó que Brian King Joseph no contaba con las suficientes pruebas para demostrar que Smith o sus compañeros de gira habían ingresado su habitación en Las Vegas y aseveró que la exposición de los presuntos hechos era insuficiente.

Pese a la desestimación, el violinista podrá apelar la decisión corrigiendo los fallos antes expuestos.

Demanda

El violinista Brian King Joseph acusó a Smith y a su compañía, Treyball Studios Management, Inc., de acoso sexual, despido injustificado y represalias.

Según información de TMZ, el músico señaló en los documentos que conoció al protagonista de En Busca de la Felicidad en noviembre de 2024, cuando un grupo de artistas lo recomendaron para una oportunidad profesional: grabar junto a Smith parte del álbum Based on a True Story.

Joseph dice que fue a la casa de Smith y mostró su talento y posteriormente le invitaron a unirse a la gira homónima.

Sin embargo, en la demanda el violinista señala que en marzo de 2025 tenían previsto tocar en Las Vegas, pero tras registrarse en un hotel las cosas cambiaron.

"En algún momento, afirma Joseph, encontró evidencia de que un intruso había accedido a su habitación. Joseph dice que la evidencia incluía una nota escrita que decía: 'Brian, volveré... solo nosotros', que estaba firmada por Stone F junto con un dibujo en forma de corazón", reseña TMZ.

El demandante también expone que encontró: "toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona, un pendiente y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a una persona desconocida", agrega el portal.

En medio del temor, habló con el equipo de seguridad del hotel. Sin embargo, miembros del equipo de Smith lo confrontaron, reclamándole sobre la denuncia y acusándolo de mentir sobre el presunto allanamiento, y poco después fue despedido de la gira.

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