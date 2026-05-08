viernes 8  de  mayo 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El fundador de CNN y presidente de Ted Turner Enterprises, Ted Turner, durante un debate sobre política energética estadounidense con el fundador de BP Capitol, T. Boone Pickens, en el National Press Club de Washington el 19 de abril de 2011.

El fundador de CNN y presidente de Ted Turner Enterprises, Ted Turner, durante un debate sobre política energética estadounidense con el fundador de BP Capitol, T. Boone Pickens, en el National Press Club de Washington el 19 de abril de 2011.

AFP/Nicholas Kamm
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.

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El magnate de los medios de comunicación reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del párkinson y el alzhéimer. El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

La revista Time le nombró "Hombre del Año" en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

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Travis Kelce asegura estar emocionado por boda con Taylor Swift

Travis Kelce no teme exponer sus sentimientos. Y en un reciente episodio del podcast que comparte con su hermano Jason Kelce, New Heights, el tight end de los Kansas City Chiefs aseveró estar emocionado por la boda con Taylor Swift y cuenta los días para el gran día.

Fue durante una conversación con el golfista profesional Rory McIlroy, quien al volver a ganar el Master de este año tuvo el honor de ser el anfitrión de la cena anual de campeones del torneo, y explicó la emoción que este tipo de eventos genera.

Poco o nada se sabe sobre los preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Lo que sí es seguro es que la unión entre la superestrella del pop y el deportista es una de las más esperadas del 2026.

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Exempleadas domésticas demandan a Kylie Jenner por acoso y discriminación

Desde hace unos días el nombre de Kylie Jenner resuena en los medios, y no por sus hitos como empresaria o su romance con el actor Timotheé Chalamet, sino por dos demandas que han sido presentadas en su contra por exempleadas domésticas que alegan haber sido víctimas de discriminación, acoso y ambiente laboral tóxico.

La primera demanda la presentó Angélica Vásquez, quien alega haber sufrido discriminación y un ambiente de trabajo tóxico durante su tiempo de trabajo en la mansión de la socialité.

Según los documentos de la denuncia, a los que han tenido acceso Page Six, People y Los Angeles Times, Vásquez acusa a la jefa de limpieza, Patsy, y otra mujer llamada Elsi, de haberla tratado con hostilidad y exclusión, y señala que Jenner ignoró sus quejas y no frenó la situación.

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Britney Spears se declara culpable de manejar bajo los efectos del alcohol

Britney Spears reconoció su culpabilidad por manejar de forma imprudente, bajo los efectos del alcohol y las drogas, en un acuerdo presentado ante la justicia este lunes en California.

La intérprete de Oops!... I Did It Again fue detenida la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, y fue liberada la mañana siguiente. Poco después, la Princesa del Pop se inscribió en un programa de rehabilitación, de acuerdo con medios locales.

Bajo el acuerdo, la cantante admitió haber manejado de forma imprudente, que en la legislación del estado constituye una falta menor a la de conducir en estado de ebriedad. Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, gracias al acuerdo con la fiscalía de Ventura, condado a cargo del caso, informó este lunes su abogado Michael A. Goldstein.

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Blake Lively y Justin Baldoni alcanzan acuerdo para terminar batalla judicial

Las estrellas de Hollywood Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la película It Ends with Us, llegaron el lunes a un acuerdo que pone fin a su agria batalla judicial, según un comunicado de sus abogados, por lo que evitarán un costoso juicio civil.

Los abogados de las estrellas acordaron resolver el caso, sin que se hiciera pública ninguna cifra del acuerdo. En la denuncia inicial, Lively sostiene que Baldoni, quien también dirigió la película, habló de forma inapropiada sobre su vida sexual e intentó modificar la cinta para incluir escenas de sexo que no estaban en el guión ni habían sido acordadas.

También acusa al productor Jamey Heath de verla parcialmente desnuda durante una sesión de maquillaje, a pesar de que Lively le pidió voltearse. Además, afirma que Baldoni emprendió una campaña de relaciones públicas para arruinar su reputación.

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